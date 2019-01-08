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В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя 

РИА Новости + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Директор эстонского зоопарка Тийт Маран объяснил, что на такой шаг пришлось пойти, потому что ветеринарам не удалось залечить хроническую рану на его лапе, поэтому специалисты рекомендовали эвтаназию.
"Мы рассмотрели разные возможности и вновь проконсультировались о состоянии белого медведя с экспертами. Они пришли к выводу, что раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а без него и шансов на выздоровление животного", — рассказал Маран.
Медведь родился в Австрии в 2001 году. Потом животное попало под опеку Московского зоопарка, который подарил его эстонским коллегам в 2009 году. В России его звали Кефирчиком из-за пристрастия к кисломолочному продукту, а в Эстонии он получил кличку Норд.
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Прибалтика , В мире , ИА Sputnik , Таллин , Эстония
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