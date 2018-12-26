Латвия обнаружила нового российского разведчика

Очередной разведчик: у Латвии претензии к российским кораблям

Латвии снова заявили о нахождении у своих морских границ в Балтийском море российского разведывательного корабля, а также самолетов Ил-20 в небе над этой территорией. Такие заявления появляются регулярно: в прошлом году их было около 200. В Минобороны РФ каждый раз объясняют, что все действия ВС России осуществляются согласно международному праву.

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) в очередной раз заявили об обнаружении у своих морских границ в Балтийском море российского разведывательного корабля «Юрий Иванов».

«В эксклюзивной экономической зоне Латвии вооруженные силы идентифицировали в шести милях от территориальных вод разведывательный корабль российского военно-морского флота «Юрий Иванов», — сообщили НВС на своей странице в твиттере.

Там также отметили, что помимо кораблей возле морской границы Латвии были обнаружены также российские разведывательные самолеты. «25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии», — указано в сообщении.

В Минобороны Латвии заявили, что военные корабли, подлодки и боевая авиация ВС России регулярно появляются у границ республики.

Последний раз аналогичное заявление звучало 24 ноября, когда, по данным НВС, недалеко от морской границы государства были обнаружены два российских военных корабля.

«В латвийской исключительной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир «Виктор Конецкий» и разведывательный корабль класса «Вишня» Вооруженных сил России», — написали в твиттере.

До этого, по данным НВС, российский военный корабль появился недалеко от границы Латвии 6 октября. «В исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 14 морских миль от государственной границы был зафиксирован российский военный корабль класса „Стерегущий“, — сообщили национальные вооруженные силы.

10 сентября они заявили о приближении к границам республики российской подводной лодки. „Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России“, — подчеркнули НВС.

И это было уже второе такое объявление за месяц. Первое — 2 сентября, когда НВС сообщили о приближении к границам страны корабля и подводной лодки военно-морского флота России.

Нарушений Латвия насчитала сотни: по информации минобороны республики, в 2014 году российские военные приближались и нарушали границы более 250 раз, в 2015 года — более 270 раз, и в 2016 году насчитали ровно 209 инцидентов. В 2017 году было зафиксировано около 200 подобных случаев.

Минобороны России, отвечая на эти заявления, неоднократно отмечало, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Подобные заявления Латвии регулярно появляются в условиях все большего обострения отношений с Россией. В начале июля латвийский президент Раймондс Вейонис одобрил внесение в закон о высших учебных заведениях поправок, согласно которым в частных колледжах и университетах прибалтийской республики запрещается преподавать на русском языке. До этого запрет на обучение на русском языке распространялся только на государственные учебные заведения.

До этого Вейонис заявлял, что „военные мускулы России представляют угрозу для всех стран Европы“. В этом его поддерживает и президент соседней Литвы Даля Грибаускайте . В начале июня 2018 года она предупредила страны Прибалтики, что они должны быть готовы к обороне от „агрессивного нападения со стороны России“. В противном случае угроза будет значительной, уверена глава литовского государства. По ее мнению, если Литва покажет, что „хочет и может защищаться“, на нее никто не нападет. Грибаускайте также обратила внимание, что „силы России на границе с Прибалтикой в 10 раз превосходят силы НАТО “.

При этом министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что мысли об атаке на Прибалтику и Польшу со стороны России „могут возникнуть только в воспаленном мозгу“.

Кстати, недавно бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что в будущем прибалтийское государство может сильно пожалеть о том, что нынешнее руководство страны разрушило отношения с Россией.

Экс-министр посетовал на то, что Рига повернулась к Москве спиной. Политик посоветовал литовской власти не ссориться с Россией, а выстраивать с ней дружеские и доверительные отношения, чем сам он и занимался в свое время.

»Мы «достали» Россию, и она нас может наказать», — предупредил экс-глава МИД Латвии, отметив, что республика окажется в незавидном положении, если Москва решит ввести, например, транзитные санкции.

Тогда Риге никто не сможет оказать необходимую помощь: ни Европа, ни тем более Соединенные Штаты, считает Юрканс. Политик уверен, что нынешний министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс своими решениями только усугубляет ситуацию, отдаляя Латвию от России.