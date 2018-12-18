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В Литве сообщили о раскрытии сети российских шпионов 

Lenta.ru + ещё 21 21 час назад
Фото: Валерий Иванов Кадр: Lietuva / YouTube
Литовские спецслужбы задержали нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Среди задержанных — гражданин России Валерий Иванов, ранее возглавлявший пророссийскую организацию «Единство». Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам генкомиссара Литвы Линаса Пярнаваса, задержание Иванова связано с раскрытием «целой сети лиц, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности страны». Кроме того, он сообщил, что в ходе обыска у Иванова обнаружили оружие. Сейчас литовские правоохранители выясняют, связано ли оно с делом о шпионаже.
Директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что целью незаконных действий был сбор информации и оказание влияния на политические процессы в стране. Сотрудники органов рассказали, что собиралась «информация непубличного характера», однако не уточнили, была ли она засекреченной.
В октябре по тому же делу был задержан бывший председатель Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдас Палецкис. Сообщалось, что он занимался сбором информации по заказу российских спецслужб.
Ранее литовская разведка называла СНФ расположенной к России политической партией, которая занимается «централизации и координирования пророссийских соотечественников и сочувствующих им групп».
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