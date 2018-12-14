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Батальон НАТО в Латвии усилили солдаты из Черногории 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Черногорские военные присоединились к многонациональному батальону НАТО, дислоцированному в Латвии.
Как сообщило минобороны прибалтийской республики, это произошло в соответствии с решением, которое было принято на саммите альянса в Польше еще в 2016 году.
"К боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии присоединились восемь военнослужащих Вооруженных сил Черногории", — цитирует оборонное ведомство ТАСС.
Агентство напоминает, что в настоящее время численность группировки Североатлантического альянса в Латвии составляет примерно 1,4 тысячи человек. В составе — военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши, Словакии, Словении и Чехии. Возглавляет батальон Канада.
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