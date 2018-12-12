Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой

Евросоюзе объявили войну российскому мультипликационному сериалу «Маша и Медведь», который назвали плодом кремлевской пропаганды. Первыми о зловредном влиянии невинного, на первый взгляд, мультика догадались в Литве , а затем эти подозрения подтвердили и британские ученые. После этого нежелательными стали не только мультики. Недавно стало известно об отмене детского театрального представления «Маша и Медведь» в Риге «Лента.ру» разбиралась в скрытых посланиях знаменитого мультфильма.

Не наша Маша

Проблемы у персонажей русского фольклора начались еще в 2016 году. Тогда в Литве вышла статья политического аналитика Лауринаса Кащюнаса (ныне депутат парламента) «Зашифрованные послания "Маши и Медведя"». Автор исследования распознал в популярном мультфильме элементы пропаганды. По его мнению, желая повлиять на ту часть европейцев, которые не интересуются аналитическими передачами, Кремль решил зашифровать тайные послания в развлекательных программах.

«Это нужно для того, чтобы косвенно влиять на аудиторию и заставить ее мыслить в нужном направлении, — писал Кащюнас. — Один из самых ярких феноменов последнего времени — анимационный сериал "Маша и Медведь", популярный во всем мире. Его цель — показать медведя (аллюзия на Россию) как хорошее, мирное, опекающее маленькую девочку существо». Другим источником информационной диверсии, по мнению Кащюнаса, можно считать, например, КВН — «шоу с закодированными политическими посланиями».

Поэтому европейскому зрителю лучше вообще не смотреть российское телевидение, так как в качестве оружия для информационной атаки Москва может применить что угодно.

Следом за Литвой тему «Маши и Медведя» подхватили и в Эстонии . Профессор Института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги заявил, что этот мультфильм является оружием гибридной войны, которую Москва ведет против западного мира. По его мнению, Кремль пытается расшатать устои западных государств посредством образа, символизирующего Россию, — добродушного медведя. Хыбемяги считает мультик частью борьбы Кремля за умы европейцев.

«Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии. Если бы Россия вела себя дружелюбно, все было бы замечательно», — заявил он.

Чуть позже борцы с пропагандой ополчились на российский кинофильм «Викинг», повествующий о жизни крестителя Руси князя Владимира

«Фильмом "Викинг" Москва хочет убедить своих людей и западное сообщество, что у Украины, как у государства, нет исторических корней. Что такого государства никогда не было», — сказал в эфире государственного телеканала LRT специалист департамента стратегических коммуникаций литовской армии Каролис Зикарас.

Литовский военный высказал озабоченность тем, что государственные школы и гимназии получили от прокатчика предложения о приобретении льготных билетов для просмотра картины.

«Исторические фальсификации — не раз использованный в России инструмент информационной войны», — уверен Зикарас.

Его рассердила позиция литовских прокатчиков «Викинга», назвавших кино «реалистичным» и «познавательным».

С не меньшей озабоченностью литовские эксперты в области безопасности встретили премьеру мультфильма «Три богатыря и морской царь» — «пропагандистского и сеющего выборочную правду». Преподаватель Вильнюсского государственного технического университета Томас Миткус объяснял тогда, что у детей нет еще информационных фильтров, поэтому анимация — одна из сильнейших форм пропаганды.

«Дети даже не понимают, что может существовать ложь, какие-то извращения истины. Поэтому все, что они принимают, они принимают за чистую монету», — говорил он.

Миткус, являющийся к тому же членом Национального киносовета, считает, что российские мультипликаторы намеренно создают сильные образы, ассоциирующиеся с Россией, обслуживая интересы президента Владимира Путина . Поэтому «Россия инвестирует фантастические средства в создание мультфильмов, не брезгуя извращать историю других государств, осмелившихся бросить вызов Москве».

Победа российского чурбана

Недовольство литовских политиков вызвал и фильм Павла Чухрая «Холодное танго», рассказывающий о Литве 40-х годов. В нем тоже усмотрели намеренное искажение литовской истории в угоду пропаганде. Депутат Сейма Артурас Гелунас сказал, что не смотрел кинофильмы «Викинг» и «Холодное танго». Но одного описания было достаточно, чтобы понять — кино плохое и не стоит на него тратить время. Депутат Витаутас Кернагис эти фильмы тоже не смотрел, но посчитал, что они приносят вред обществу.

К слову, в России патриотически настроенные зрители тоже раскритиковали «Холодное танго», так как усмотрели в фильме, где жизнь литовцев изображена мрачной и беспросветной, элементы антисоветской пропаганды.

Неудивительно, что в 2017-м кинотеатры Литвы отказались прокатывать российский «супергероический» фильм «Защитники». В качестве причины была названа «чрезмерная мощь российской армии и ее агрессивная военная техника».

И, наконец, группа депутатов литовского парламента потребовала от правительства принять меры по борьбе с «российской пропагандой» в кино. Они предложили создать комиссию экспертов, чтобы те смогли «профессионально оценить фильмы российского производства» на предмет исторической ценности и наличие «вражеской пропаганды». Авторы инициативы считают, что сегодня

«Россия ведет информационную войну, используя культуру в политических целях — а пропаганда попадает в сознание людей лучше всего через культуру».

В итоге было решено, что перед выходом на экраны в Литве российские фильмы будут оцениваться по критерию «предупреждения пропаганды».

Вскоре после этого литовский журналист Андрюс Ужкальнис опубликовал серию статей о том, как нужно воспринимать различные фильмы российского и советского кинематографа. Первую из них он посвятил обзору «Брата-2».

«Фильм воспевает победу неотесанного российского чурбана (как Данилы, так и его брата Виктора) над западным поведением, моралью, обычаями, языком и правоохраной, — пишет журналист. — Литовцам, чего скрывать, этот нарратив тоже по сердцу — вонючий крестьянин с грязными ногтями и немытыми волосами всегда лучше городского умника: он может гадить, где хочет, горячая вода ему не нужна, и свечи он делает из ушной серы, как Шрек».

«Семнадцать мгновений весны» Ужкальнис называет «созданным КГБ идеальным продуктом для развлечения» жителей «советского концлагеря». А среди тех советских фильмов, которые все же стоит посмотреть, Ужкальнис выделяет «Сталкер» Андрея Тарковского

Отдельной похвалы критика удостоилась лента «Так жить нельзя», снятая Станиславом Говорухиным , «когда еще он не привык лизать задницу властям».

«Россия в фильме Говорухина — это страна-свалка, населенная двуногими крысами в человеческом обличии, как на какой-то средневековой картине, — пишет Ужкальнис. — Будто Судный день, но даже в этот день будет больше порядка и эстетики. Почему сейчас важно посмотреть этот фильм? Потому что Россию в скором времени это ждет».

Неудивительно, что позиция литовских контрпропагандистов нашла отклик на Украине. Активисты одесской организации «Совет общественной безопасности» предложили запретить к показу «Машу и Медведя».

«В этом, казалось бы, обычном мультфильме для маленьких зрителей российские пропагандисты отправляют детям четкий месседж: медведь, который традиционно считается символом России и ассоциируется с этой страной, представляется в роли большого сильного героя, который безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю», — говорится в обращении организации.

Британские ученые установили

И вот в ноябре 2018-го о «Маше и Медведе» узнали в Великобритании — издание The Times опубликовало статью о том, что этот мультфильм нужно считать «мягкой пропагандой».

«Маша — злющая и весьма противная, но и отважная. Она прыгает выше головы», — приводит The Times слова профессора Букингемского университета Энтони Глиса, представленного в качестве «эксперта по разведке».

По его мнению, это не без оснований позволяет утверждать, что Маша действует в стиле Владимира Путина.

В доказательство своих утверждений автор статьи в The Times Марк Бридж ссылается на уже упомянутого эстонского ученого Приит Хыбемяги. Также он пишет о том, что недовольство литовских критиков вызвал эпизод, где Маша гонит зайца с огорода Медведя. На ней в тот момент была фуражка пограничника СССР.

«Критики увидели в этом заявление России о защите своих границ», — констатирует британский журналист.

Впрочем, он упоминает, что московская студия «Анимаккорд», которой принадлежат «Маша и Медведь», утверждает, что это полностью независимый проект, никогда не получавший государственного финансирования.

Эта статья вдохновила журналиста Аркадия Бабченко , получившего широкую известность после инсценированного покушения и убийства в Киеве.

«Когда поставил дочке этот мультик, минуты через две выключил, опплевался, выкинул к чертям собачьим на самую дальнюю помойку, — пишет Бабченко. — Мультик — абсолютно ублюдочный. Девочка в какой-то полу-НКВДшной фуражке, борющаяся с врагами в серии "Граница на замке" (опять кругом враги, которые пытаются выпить нашу нефть-матушку), и медведь в ушанке — это надо быть совсем ******* (лишенным здравомыслия), чтобы такое говно вливать в детские головы».

На фоне этой шумихи жителей Риги не очень удивила внезапная отмена намеченного на 3 декабря показа детского спектакля «Маша и Медведь». О том, что спектакля не будет, выяснилось в последний момент.

«Прекрасно сходила с ребенком на представление. Проехав в час пик после работы и садика по всем пробкам, поцеловали дверь, как и многие другие», — возмущаются рижане.

Позже, однако, выяснилось, что причина случившегося никак не связана с политикой — фирма-организатор обременена долгами и просто не смогла выполнить свои обязательства. Но осадочек, как говорится, остался. Вскоре на интернет-форумах появились сообщения о том, что отмена представления связана с тем, что Маша и ее Медведь занесены в странах ЕС в списки подозреваемых в распространении кремлевской пропаганды.