Президент Литвы заявила об угрозах после введения антироссийских санкций

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее министры получили угрозы после того, как Вильнюс ввел санкции против России из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Мы знаем, что международные организации не ввели никаких санкций в ответ на российские действия, но мы приняли свои национальные санкции в знак протеста против нападения в Керченском проливе», — заявила Грибаускайте в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам литовского лидера, вводить санкции первыми «не так просто».

«Мы получаем личные угрозы от России, например, мои министры — министр иностранных дел получил. Но мы знаем, что это ожидаемая реакция», — заявила Грибаускайте.

Литовские санкции предусматривают запрет на экономическую и другую деятельность на территории прибалтийской республики для лиц, ответственных за нападение на украинские суда, сказала президент.

25 ноября ФСБ задержала три украинских военных корабля, обвинив их в нарушении границы. 24 моряка арестованы на два месяца. Киев назвал действия российской стороны военной агрессией.