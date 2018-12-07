Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента

Литва ввела санкции против России

Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.

"Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", — отметила она.

Президент Литвы заявила, что непросто быть первыми, кто вводит санкции.

"Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, министр иностранных дел Литвы получил", — добавила она.

При этом Грибаускайте не уточнила, какие именно были введены санкции и какого рода угрозы получили министры.

Как отмечал источник в Брюсселе, ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным вводить против России новые санкции. В общем заявлении ЕС, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях не было.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Пограничники задержали украинские корабли, 24 моряка арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии и ввел военное положение в десяти областях. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.