Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента

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Литва ввела санкции против России 

РИА Новости 29 минут назад
Вильнюс ввел санкции против России после инцидента в Черном море, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с украинским коллегой Петром Порошенко.
"Мы знаем, что международные организации не приняли никаких санкций против российских действий, однако мы ввели свои национальные санкции в знак протеста против атаки в Керченском проливе", — отметила она.
Президент Литвы заявила, что непросто быть первыми, кто вводит санкции.
Захваченные украинские моряки разоткровенничались
"Например, мы получаем личные угрозы от России, а именно мои министры, министр иностранных дел Литвы получил", — добавила она.
При этом Грибаускайте не уточнила, какие именно были введены санкции и какого рода угрозы получили министры.
Как отмечал источник в Брюсселе, ряд стран-членов Евросоюза, включая Францию и Германию, посчитали преждевременным вводить против России новые санкции. В общем заявлении ЕС, одобренном странами-членами, упоминания о санкциях не было.

Провокация в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
Пограничники задержали украинские корабли, 24 моряка арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии и ввел военное положение в десяти областях. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.
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