Грибаускайте вручила Порошенко высшую государственную награду Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте наградила украинского коллегу Петра Порошенко орденом Витовта Великого за углубление сотрудничества между странами.

«Президент Украины награждён за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами», — сообщили в пресс-службе Порошенко.

Как отмечается, орден Витовта Великого является высшей государственной наградой Литвы, он был учреждён 1 сентября 1930 года в память 500 годовщины со дня смерти князя литовского Витовта Великого.

Ранее Украина, Польша и Литва призвали ввести санкции против портов России.