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Грибаускайте вручила Порошенко высшую государственную награду Литвы 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Президент Литвы Даля Грибаускайте наградила украинского коллегу Петра Порошенко орденом Витовта Великого за углубление сотрудничества между странами.
«Президент Украины награждён за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами», — сообщили в пресс-службе Порошенко.
Как отмечается, орден Витовта Великого является высшей государственной наградой Литвы, он был учреждён 1 сентября 1930 года в память 500 годовщины со дня смерти князя литовского Витовта Великого.
Ранее Украина, Польша и Литва призвали ввести санкции против портов России.
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