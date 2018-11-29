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В Таллине осквернили мемориал жертвам коммунизма 

РИА Новости + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Мемориал жертвам коммунизма в Таллине осквернен неизвестными вандалами, сообщил в четверг Эстонский институт исторической памяти.
Мемориал, строительство которого обошлось примерно в 6 миллионов евро, был торжественно открыт 23 августа этого года на холме Маарьямяги в Таллине.
"На черных гранитных стена памятника, где расположены таблички с именами жертв коммунистического режима, появились царапины и наброски каких-то рисунков. Институт обратился в полицию с просьбой установить личности и привлечь ответственности лиц, совершивших акты вандализма на территории мемориала", — говорится в сообщении.
По словам члена правления института Меэлиса Марипуу, мемориал стал особенным местом памяти, объединяющим народ Эстонии. "Лицам, совершившим акты вандализма, должно быть глубоко стыдно за свой поступок", — заявил Марипуу, добавив, что надеется на помощь полиции.
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Прибалтика , В мире , Таллин
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