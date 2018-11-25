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В Латвии задержали поэта Сумарокова, сообщили его друзья 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция безопасности Латвии задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова, который недавно перенес сложную операцию на сердце, сообщила журналист и его друг Екатерина Викулина.
Ранее полиция безопасности задержала известного латвийского журналиста Юрия Алексеева, который провел под стражей 48 часов. Суд отказался выдать санкцию на его арест, сообщил РИА Новости в воскресенье правозащитник Владимир Линдерман, который присутствовал на заседании суда.
"Рижские друзья, плохая новость: латвийская полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Вместе с редактором Юрием Алексеевым. Излишне говорить, что это наступление на свободу слова, что это характеризует ту страну, в которой мы живем. Главный вопрос: как можно ему сейчас помочь? У Димы больное сердце. Потом надо решать, как выразить свой протест, чтобы такое никогда не повторялось!" — написала Викулина в Facebook.
В полиции безопасности Латвии информацию о задержании журналистов не комментируют.
Уголовный процесс в отношении Алексеева был начат 29 ноября 2017 года в связи с комментариями, которые власти страны считают националистическими. По месту жительства Алексеева полиция безопасности Латвии провела несколько обысков, в ходе одного из них были обнаружены патроны для пистолета. Полиция безопасности утверждает, что на изъятых носителях информации также были найдены материалы, содержащие детскую порнографию. В чем обвиняют Сумарокова, не сообщается.
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Комментарии
Юрий Алексеев , Владимир Линдерман , РИА Новости , Прибалтика , В мире , Происшествия , Латвия
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