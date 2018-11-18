Президент Литвы обратилась к латышам из аэропорта

Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте поздравила Латвию со 100-летней годовщиной независимости из аэропорта. Это произошло в связи с поломкой лайнера.

«Литовская делегация в связи с поломкой самолёта не смогла вылететь в Ригу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщиной независимости Латвии», — говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.

О поломке самолёта делегация узнала только по прибытию в аэропорт. Президент Литвы решила поздравить жителей Латвии с помощью видеопоздравления. Оно было записано в аэропорту Вильнюса.

Ранее News.ru писал об инциденте в международном аэропорту Каира. Сбой произошел в системе регистрации вылетов, из-за чего в терминалах скопились несколько сотен пассажиров.