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Президент Литвы обратилась к латышам из аэропорта
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Президент Литвы обратилась к латышам из аэропорта 

News.ru + ещё 5 9 часов назад
Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Pres
Литовская делегация во главе с президентом Далей Грибаускайте поздравила Латвию со 100-летней годовщиной независимости из аэропорта. Это произошло в связи с поломкой лайнера.
«Литовская делегация в связи с поломкой самолёта не смогла вылететь в Ригу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 100-летней годовщиной независимости Латвии», — говорится в сообщении пресс-службы президентского дворца.
О поломке самолёта делегация узнала только по прибытию в аэропорт. Президент Литвы решила поздравить жителей Латвии с помощью видеопоздравления. Оно было записано в аэропорту Вильнюса.
Ранее News.ru писал об инциденте в международном аэропорту Каира. Сбой произошел в системе регистрации вылетов, из-за чего в терминалах скопились несколько сотен пассажиров.
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