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Семья Раймонда Паулса «сбежала» из Латвии
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Раймонд Паулс заявил о переезде всей его семьи из Латвии в США 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: EPA
Латышский композитор Раймонд Паулс признался, что вся его семья уехала из Латвии и живет в США. По его словам, так поступают все, у кого есть деньги.
«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, муж дочки — иностранец, в их семье говорят по-английски», — рассказал Паулс в интервью журналу Kas jauns, передает ТАСС.
По словам композитора, обе его внучки учатся в американских университетах и являются носителями иной, чем он сам, культуры.
Паулс посетовал, что все больше его соотечественников покидают Родину в поисках лучшей жизни.
«Значит, что— то здесь идет не так, как надо. Мы, конечно, пытаемся их вернуть назад, но это весьма нереально», — сказал он.
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