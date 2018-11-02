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Мэр Риги встал на защиту живущих в Европе граждан России
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Мэр Риги встал на защиту живущих в Европе граждан России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Twitter
Мэр Риги Нил Ушаков выступил в защиту российских граждан, которые проживают в странах Евросоюза и, по его мнению, обеспечивают возможность диалога между Россией и Западом.
В пятницу в Юрмале проходит ежегодная международная конференция "Балтийский форум". В ней принимают участие эксперты из разных стран, включая Россию.
"Наличие русских в ЕС — это актив, который позволяет позитивно смотреть в будущее в надежде, что международные отношения будут хорошими", — сказал Ушаков, выступая на форуме.
По его словам, то, что российские граждане проживают в Евросоюзе, создает потенциал для избежания конфликтных ситуаций в будущем. При этом Ушаков отметил, что "следует говорить о сотнях тысяч российских граждан, которые живут на Западе, активны, обеспечены, представляют различные группы населения".
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