Мэр Риги встал на защиту живущих в Европе граждан России

В пятницу в Юрмале проходит ежегодная международная конференция "Балтийский форум". В ней принимают участие эксперты из разных стран, включая Россию.

"Наличие русских в ЕС — это актив, который позволяет позитивно смотреть в будущее в надежде, что международные отношения будут хорошими", — сказал Ушаков, выступая на форуме.

По его словам, то, что российские граждане проживают в Евросоюзе, создает потенциал для избежания конфликтных ситуаций в будущем. При этом Ушаков отметил, что "следует говорить о сотнях тысяч российских граждан, которые живут на Западе, активны, обеспечены, представляют различные группы населения".