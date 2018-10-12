Часть архивов КГБ Латвийской ССР опубликуют в Сети

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил закон о публикации в Сети части документов КГБ Латвийской ССР до конца 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба главы латвийского государства.

«К 100-летию государства нам наконец надо поставить точку в этом вопросе. Я уважаю принятое Сеймом решение, которое, в соответствии с конституцией Латвии, выражает волю граждан Латвии, и провозглашаю закон», — указал Вейонис.

При этом латвийский лидер подчеркнул, что публикуемая в текущем году информация будет неполной и обнародованные имена сами по себе ничего не скажут о сделанном конкретным человеком.