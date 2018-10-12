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Часть архивов КГБ Латвийской ССР опубликуют в Сети
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Часть архивов КГБ Латвийской ССР опубликуют в Сети 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил закон о публикации в Сети части документов КГБ Латвийской ССР до конца 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба главы латвийского государства.
«К 100-летию государства нам наконец надо поставить точку в этом вопросе. Я уважаю принятое Сеймом решение, которое, в соответствии с конституцией Латвии, выражает волю граждан Латвии, и провозглашаю закон», — указал Вейонис.
При этом латвийский лидер подчеркнул, что публикуемая в текущем году информация будет неполной и обнародованные имена сами по себе ничего не скажут о сделанном конкретным человеком.
«Прежде чем спешить с выводами, важно дождаться и ознакомиться с дополнительной информацией. Поспешно делая выводы, мы рискуем создать ошибочное понимание истории», — отметил глава латвийского государства.
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