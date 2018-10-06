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На выборах в Латвии задержали пять человек
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В Латвии задержали пять человек за агрессивное поведение на выборах 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Государственная полиция Латвии задержала пять человек за агрессивное поведение и хулиганство на избирательных участках во время парламентских выборов. Об этом сообщила представитель по связям с прессой Госполиции Симона Гравите.
Как передаёт Delfi со ссылкой на LETA, правоохранительные органы зафиксировали пять случаев возникновения конфликтных ситуаций на участках. По четырём из них начато административное делопроизводство.
Отмечается, что полиция также получила 24 сообщения о нарушениях правил агитации, при этом в ряде случаев полученная информация не подтвердилась.
Ранее сообщалось, что латвийская социальная сеть подверглась кибератаке в день выборов.
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