Латышей сравнили с рептилиями

Экс-президент Латвии считает, что у жителей Латвии мозги как у рептилий

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что жители Латвии восприимчивы к популизму, поскольку у них "мозги как у рептилий".

"У нас мозги как у рептилий. Когда они активизируются, чисто физиологически и эмоционально появляется желание напасть или убежать. Популисты больше апеллируют к эмоциям, чем к рациональности, к негативным вещам, нежели к положительным. Сложив все вместе, это приводит нас на очень опасный путь", — сказала Вике-Фрейберга в интервью журналу ir.

При этом она считает важным вслушиваться в то, что говорят популисты.

"Мы думаем, что у нас ясная картина того, каким является мир, что хорошо, а что плохо. Появляются люди, которые несогласны. Вопрос в том, с чем они не согласны и почему? Можем ли мы найти золотую середину? Демократия означает, что надо искать хоть какое-то понимание", — заявила Вике-Фрейберга.

Выборы в Сейм Латвии пройдут в республики 6 октября. За 100 мест в парламенте поборются представители 16 политических партий.

Ранее бывший премьер страны Марис Гайлис заявил, что главный дефицит современной Латвии — мыслящий человек.