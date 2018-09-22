Папа Римский прибыл в Вильнюс

Латвию и Эстонию. Папа Римский прибыл в Вильнюс , откуда начнётся его четырёхдневный визит понтифика в Литву

Как сообщает BNS, в Вильнюсе он встретится с руководителями Литвы, вознесёт молитву в Святых воротах, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.

В воскресенье понтифик проведёт богослужение в каунасском парке Сантакос, а также почтит память жертв Вильнюсского гетто и посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу.