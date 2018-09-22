Папа Римский прибыл в Вильнюс, откуда начнётся его четырёхдневный визит понтифика в Литву, Латвию и Эстонию.
Как сообщает BNS, в Вильнюсе он встретится с руководителями Литвы, вознесёт молитву в Святых воротах, пообщается с молодежью на Кафедральной площади.
В воскресенье понтифик проведёт богослужение в каунасском парке Сантакос, а также почтит память жертв Вильнюсского гетто и посетит Музей оккупаций и борьбы за свободу.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск намерен в сентябре 2018 года посетить с визитами Латвию и Литву.