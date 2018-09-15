Тысячи человек протестуют в Риге против закрытия русских школ

Риге проходит шествие в защиту русских школ, организованное Русским союзом Латвии (РСЛ). Сначала местные СМИ сообщили, что в акции участвуют около одной тысячи человек. Затем эта цифра увеличилась примерно до пяти тысяч. Ее озвучили «Интерфаксу» в Госполиции. Некоторые из участников шествия держат в руках флаги РСЛ и плакаты на латышском и русском языках с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях. Возглавляют шествие лидер РСЛ Татьяна Жданок и депутат Европаламента Андрей Мамыкин

Уличное шествие в защиту русских школ под названием «Наш выбор» началось в Риге в 12:00 у театра «Дайлес» и пройдет по улице Базницас до Эспланады, где завершится у памятника Яну Райнису.

Как заявляет РСЛ, полный перевод обучения на латышский язык не только существенно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе. РСЛ считает, что истинной целью реформы образования является «полная деградация и ассимиляция русского общества», реформа приведет к обострению межэтнических конфликтов в обществе.

22 марта парламент Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с 2019/2020 учебного года.