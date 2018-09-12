Эстонские дипломаты в Грузии травятся свинцом

ТАЛЛИНН, 12 сен — Sputnik . Повышенное содержание свинца обнаружено у эстонских дипломатов, работающих в Грузии . Об этом со ссылкой на репортаж телеканала «Рустави-2» сообщает интернет-издание «Грузия Online». В сюжете приводится комментарий посла Эстонии Тбилиси Кай Каарельсон.

По её словам, данные о высоком содержании свинца в организме были получены от экспертов из Германии , бравших у сотрудников загранучреждения кровь на анализ.

"Мой показатель превышал норму в два раза", — рассказала Каарельсон.

Она отметила, что летом уезжала в Эстонию на достаточно долгое время, после чего «показатель снизился наполовину».

"Так что причина должна быть в чем-то таком, что есть в Грузии", — резюмировала дипломат.

Глава диппредставительства напомнила, что повышенное содержание свинца в организме может привести к серьёзным негативным последствиям для здоровья, поскольку циркулируя по кровеносной системе этот тяжелый металл разрушает печень, мозг и почки.

"Его можно убрать из крови, но он может остаться в других частях организма. Опасные симптомы могут проявиться и спустя 20 лет, если свинец попадет в кости", — предупредила Кай Каарельсон.

Повышенное содержание свинца в крови было выявлено и у Юрго Лоса, консула Эстонии в Грузии. Сам дипломат видит причину в том, что часто передвигается по Тбилиси пешком. Он не исключил, что попадание 82-го элемента таблицы Менделеева (Pb — плюмбум) в его организм происходит через вдыхание местного воздуха.

Между тем, атташе эстонского посольства в Грузии по политическим и экономическим вопросам Маргус Геринг, работающий в стране уже год, повышенного содержания свинца в своей крови не имеет. Также как и приехавшая с ним супруга. А вот у их трёхлетнего сына концентрация плюмбума оказалась за пределами допустимой нормы. В этой связи дипломат решил отправить членов семьи домой и пока не определился с тем, вызывать их обратно к месту своей службы или нет.

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