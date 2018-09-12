Ещё
Эстонские дипломаты в Грузии травятся свинцом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эстонские дипломаты в Грузии травятся свинцом 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
ТАЛЛИНН, 12 сен — Sputnik. Повышенное содержание свинца обнаружено у эстонских дипломатов, работающих в Грузии. Об этом со ссылкой на репортаж телеканала «Рустави-2» сообщает интернет-издание «Грузия Online». В сюжете приводится комментарий посла Эстонии в Тбилиси Кай Каарельсон.
По её словам, данные о высоком содержании свинца в организме были получены от экспертов из Германии, бравших у сотрудников загранучреждения кровь на анализ.
"Мой показатель превышал норму в два раза", — рассказала Каарельсон.
Она отметила, что летом уезжала в Эстонию на достаточно долгое время, после чего «показатель снизился наполовину».
"Так что причина должна быть в чем-то таком, что есть в Грузии", — резюмировала дипломат.
Глава диппредставительства напомнила, что повышенное содержание свинца в организме может привести к серьёзным негативным последствиям для здоровья, поскольку циркулируя по кровеносной системе этот тяжелый металл разрушает печень, мозг и почки.
"Его можно убрать из крови, но он может остаться в других частях организма. Опасные симптомы могут проявиться и спустя 20 лет, если свинец попадет в кости", — предупредила Кай Каарельсон.
Повышенное содержание свинца в крови было выявлено и у Юрго Лоса, консула Эстонии в Грузии. Сам дипломат видит причину в том, что часто передвигается по Тбилиси пешком. Он не исключил, что попадание 82-го элемента таблицы Менделеева (Pb — плюмбум) в его организм происходит через вдыхание местного воздуха.
Между тем, атташе эстонского посольства в Грузии по политическим и экономическим вопросам Маргус Геринг, работающий в стране уже год, повышенного содержания свинца в своей крови не имеет. Также как и приехавшая с ним супруга. А вот у их трёхлетнего сына концентрация плюмбума оказалась за пределами допустимой нормы. В этой связи дипломат решил отправить членов семьи домой и пока не определился с тем, вызывать их обратно к месту своей службы или нет.
Чем болели в Эстонии последние 100 лет >> >>
Sputnik Эстония: последние новости
Танцы под песни группы Traffic перед матчем Эстония - Греция Как Эстония в Таллинне с греками играла Асафов: США хотят установить на Севморпути свою "справедливость"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян447
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей59
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО60
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме280
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение