Ещё
Вильнюс: после войны Литва кормила СССР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вильнюс заявил, будто после войны Литва кормила СССР 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Литовский центр геноцида и сопротивления сделал заявление, будто в первое послевоенное десятилетие «советской оккупации», как здесь называют советский период, республика являлась финансовым донором СССР.
Это, как утверждают в центре, выяснилось после исследования документов. В качестве примера приводят 1948 год. Якобы Литва перевела в Москву больше 1,5 миллиардов рублей. Правда тут же признаётся, что поступили и дотации из Москвы, но сумму не называют, и утверждается, что после вычета упомянутых 1,5 миллиардов в «оккупированной» Литовской ССР не осталось и миллиарда.
Между тем широко известно, что после войны на восстановление народного хозяйства Литовской ССР прибыли строители и инженеры со всего Союза. Были возведены фабрики и заводы, города и посёлки, построены шоссе. В открытом доступе есть данные, свидетельствующие, что, например, непосредственно перед распадом СССР Литва производила товаров и продуктов на 13 тысяч долларов США на душу населения, а потребляла на 23,3 тысяч долларов на душу населения. Посол России в Литве Александр Удальцов подсчитал: балтийская республика осталась должна России 72 миллиарда долларов за советский период.
Литовский центр геноцида и сопротивления пообещал изучить ситуацию и в следующие послевоенные периоды. Однако пока исследование прекратилось из-за нехватки финансирования — нет средств на зарплату историку-финансисту. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал выделить деньги на зарплату, если центр обратится за помощью в правительство.
Парламентская газета: последние новости
Президент Эстонии решила поработать в русскоязычной Нарве Президент Литвы призвала сейм воздержаться от внутренних скандалов Президент Латвии дал понять, что «Согласию» не удастся изменить антироссийский курс страны
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о «жестких» переговорах Путина и Порошенко228
На прощании с Кобзоном произошло ЧП358
Песков предупредил о последствиях убийства Захарченко514
«Ташкент» сделал первое заявление после гибели Захарченко706
Звезда Instagram умерла на яхте миллиардера25
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение