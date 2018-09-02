Вильнюс: после войны Литва кормила СССР

Вильнюс заявил, будто после войны Литва кормила СССР

Литовский центр геноцида и сопротивления сделал заявление, будто в первое послевоенное десятилетие «советской оккупации», как здесь называют советский период, республика являлась финансовым донором СССР.

Это, как утверждают в центре, выяснилось после исследования документов. В качестве примера приводят 1948 год. Якобы Литва перевела в Москву больше 1,5 миллиардов рублей. Правда тут же признаётся, что поступили и дотации из Москвы, но сумму не называют, и утверждается, что после вычета упомянутых 1,5 миллиардов в «оккупированной» Литовской ССР не осталось и миллиарда.

Между тем широко известно, что после войны на восстановление народного хозяйства Литовской ССР прибыли строители и инженеры со всего Союза. Были возведены фабрики и заводы, города и посёлки, построены шоссе. В открытом доступе есть данные, свидетельствующие, что, например, непосредственно перед распадом СССР Литва производила товаров и продуктов на 13 тысяч долларов США на душу населения, а потребляла на 23,3 тысяч долларов на душу населения. Посол России в Литве Александр Удальцов подсчитал: балтийская республика осталась должна России 72 миллиарда долларов за советский период.

Литовский центр геноцида и сопротивления пообещал изучить ситуацию и в следующие послевоенные периоды. Однако пока исследование прекратилось из-за нехватки финансирования — нет средств на зарплату историку-финансисту. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пообещал выделить деньги на зарплату, если центр обратится за помощью в правительство.