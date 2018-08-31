Маргвелашвили не примет участия в выборах главы государства

Такое заявление он сделал сегодня на встрече со студентами, сообщает ТАСС

«В присутствии студентов и нашего гостя президента Латвии Валдиса Затлерса (экс-президент — прим.редакции) хочу заявить, что я не буду баллотироваться на пост президента Грузии на предстоящих 28 октября очередных выборах главы государства», — сказал Маргвелашвили.

Он отметил, что продолжит служение своей стране в другой форме.

Выборы 28 октября — это последние президентские выборы в Грузии, которые будут проходить путем прямого голосования. С 2024 года упраздняются прямые президентские выборы. Главу государства будет избирать избирательная коллегия из 300 делегатов — 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.

Маргвелашвили возглавляет Грузию с 2014 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили

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