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США раскрыли «секрет» Кремля в Прибалтике
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США раскрыли «секрет» Кремля в Прибалтике 

Рамблер 58 минут назад
Российские власти тайно профинансировали группу новостных СМИ в Прибалтике. К такому выводу пришел портал BuzzFeed, передает «Взгляд».
BuzzFeed якобы получил доступ к переписке в Skype между эстонской издательской компанией Postimees и журналом Re: Baltica. В ней говорится о тайных компаниях, через которые Кремль финансировал новостные сайты в Прибалтике, Восточной Европе и Центральной Азии. Эти сайты позиционировали себя как независимые издания, а на самом деле, как утверждает BuzzFeed, писали под диктовку Москвы.
Сообщается, что порталы работают уже несколько лет. В частности, в 2014 году в Прибалтике были запущены три новых сайта BaltNews. Как утверждает BuzzFeed, они финансируются агентством «Россия Сегодня», которое на Западе считают главным рупором кремлевской пропаганды.
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