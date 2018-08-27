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Россию заподозрили в намерении разрушить ЕС и НАТО
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В Эстонии заподозрили, что Россия пытается разрушить единство ЕС и НАТО 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Reuters
Глава департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран утверждает, что Россия якобы пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО.
"Россия стремится разрушить единство Евросоюза и НАТО. Если это удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии", — сказал Марран в интервью газете Postimees.
По утверждению Марана, Россия якобы "использует европейских политиков в качестве агентов влияния". Он напомнил, что об этом говорилось "в двух последних публичных отчетах" спецслужбы.
Департамент внешней разведки Эстонии ежегодно публикует доклад "Эстония в международной среде безопасности", значительная часть которого посвящена России.
Ранее Марран заявил, что среди общественных деятелей республики, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, относительно которых есть подозрение, что они являются "агентами влияния" России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление спекуляцией, направленной на отвлечение внимания от собственных проблем. Она добавила, что возмущение вызывают и заявления некоторых эстонских политиков, обвиняющих посольство России в Таллине во вмешательство во внутренние дела из-за критического замечания о сборе эстонских ветеранов "Ваффен-СС" в местечке Синимяэ.
Это уже не первые подобные упреки в адрес РФ со стороны Эстонии. Ранее Москва неоднократно опровергала и называла голословными обвинения в том, что Россия якобы пытается вмешиваться в дела других стран.
Маран ранее также заявлял, что существует вероятность нападения России на НАТО, хотя она и низкая. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для восточного фланга НАТО.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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