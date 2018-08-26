Северный отток: в Литве ищут новую «российскую угрозу»

Население Литвы за годы независимости сократилось на треть. И люди продолжают уезжать. Россия же, как уверены в Прибалтике, коварно этим может воспользоваться и, конечно, поставить под угрозу всю европейскую безопасность.

В Прибалтике угрозы на стороне надо искать всегда. Во-первых, это лучше, чем просто так сидеть и любить эту самую Прибалтику. Во-вторых, они (угрозы эти) мотивируют ее любить еще больше. Особенно когда кто-то… Да какой там "кто-то" — конечно, только "рашка" — хочет ее испортить. И в третьих, угрозы — это утешение всяким гадким новостям. Вместо уныния — праведная злоба и гнев. Они держат в тонусе органы чувств, отвечающие за патриотизм.

Народ на восточных берегах Балтийского моря живет в целом добропорядочный, но в базовых настройках печальный (поизучайте фольклор), по первому признаку готовый печалиться, ныть и унывать. Такой надо пугать соседом, чтобы не закис в собственном соку. В нем он еще начнет искать в близлежащих фамилиях источники своего неблагополучия. А в этом, товарищи, никто кровно не заинтересован.

Норвегию, Пришла тут очередная печальная новость: Литва снова первая в Евросоюзе по оттоку населения — ни румыны, ни болгары на своих быках за ней угнаться не могут. А незалежных пока никто за… в общем, пока не считают. Из года в год тянутся чемоданные колесики в Швецию Ирландию . Северный отток раз, северный отток два, в общем, ежегодно — новый сезон. За яркие годы своей гордой независимости страна лишилась трети населения. Вы на минуточку задумайтесь — трети… Тут не повод для беспокойства — тут сирены тревоги на домах включать пора, мотивировать общество переменным током, выдавать мужчинам талоны на петрушку и вводить принудительное размножение.

Некоторые патриоты пытались подать эту новость как несомненный успех. Мол, общество успешно и эффективно очищается от рудиментов прошлого, всяких совков и прокремлевцев, тех, кто родину недостаточно правильно любит. Но им нечем крыть данные по оттоку населения. Уезжает в основном молодежь из исконных литовских глубин, которую в симпатиях к РФ можно заподозрить в последнюю очередь. Более того, оттуда — из-за кордона — начинают любить свою историческую родину на просторах интернета более яростно и неистово.

Поэтому, чтобы всегда готовый к печали народ не печалился, срочно нужно искать угрозу. Литва из Литвы уезжает? А вдруг на ее место Россия придет? Не верите? А вдруг попробует? Еще не верите? А вдруг попытается попробовать? И что тогда? Под угрозой окажется европейская безопасность — ни дать, ни взять. Когда дома никого нет, то могут и залезть. О вероломстве русских знают даже на Луне — американцы рассказали.

Вот когда ЕС обязал принимать к себе "афроафриканцев, бегущих от кровавого сирийского диктатора из Ливии в Европу", страны Балтии план подписали и деньги получили. Безопасность стоит денег, в конце концов. Так почему бы и тут не получить что-нибудь существенное на что-нибудь, что может когда-нибудь попытаться произойти? Тем более если речь о русских.

А то, что Литва пустеет… Ничего, целее лес. Пусть даже совсем опустеет, но только чтоб без русских. Это принципиальный вопрос. Раз так — "так не доставайся ж ты никому".