В Эстонии захотели восстановить памятник солдатам СС

Отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) в Лихуле намерено восстановить памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровцев.

Спустя 14 лет после установки и демонтажа первого памятника солдатам 20-й эстонской дивизии СС EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием «День памяти монумента в Лихула», сообщает Delfi. По словам организаторов, участники мероприятия будут «петь близкие им по духу и патриотические песни».

На месте снесенного монумента установят временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004 году камень. На мероприятии выступят зампредседателя EKRE Хенн Пыллуаас, ветераны 20-й дивизии Борис Такк и Харальд Мяэпалу, бывший старейшина волости Лихула Тийт Мадиссон и член волостного собрания Ляэнеранна Меэлис Малк.

«Памятник был установлен только для того, чтобы почтить память тех людей, кто защищал Эстонию в августе 1944 года от вторжения большевистской Красной армии, сражались и погибли во имя Эстонской республики», — заявил Малк.

Журналисты отметили, что организаторы мероприятия своей провокацией «ставят в непростое положение нынешнее правительство республики».

«Очевидно, что речь идет об идеально спланированной провокации, в проведении которых партия EKRE изрядно поднаторела. В преддверии выборов конкуренция за право-консервативно настроенного избирателя обостряется, и поэтому в ход идут до боли знакомые приемы», — говорится в сообщении редакции эстонского СМИ.