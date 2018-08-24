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В Эстонии захотели восстановить памятник солдатам СС
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В Эстонии захотели восстановить памятник солдатам СС 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) в Лихуле намерено восстановить памятник эстонцам, воевавшим во Второй мировой войне на стороне гитлеровцев.
Спустя 14 лет после установки и демонтажа первого памятника солдатам 20-й эстонской дивизии СС EKRE намерено провести торжественное мероприятие под названием «День памяти монумента в Лихула», сообщает Delfi. По словам организаторов, участники мероприятия будут «петь близкие им по духу и патриотические песни».
На месте снесенного монумента установят временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004 году камень. На мероприятии выступят зампредседателя EKRE Хенн Пыллуаас, ветераны 20-й дивизии Борис Такк и Харальд Мяэпалу, бывший старейшина волости Лихула Тийт Мадиссон и член волостного собрания Ляэнеранна Меэлис Малк.
«Памятник был установлен только для того, чтобы почтить память тех людей, кто защищал Эстонию в августе 1944 года от вторжения большевистской Красной армии, сражались и погибли во имя Эстонской республики», — заявил Малк.
Журналисты отметили, что организаторы мероприятия своей провокацией «ставят в непростое положение нынешнее правительство республики».
«Очевидно, что речь идет об идеально спланированной провокации, в проведении которых партия EKRE изрядно поднаторела. В преддверии выборов конкуренция за право-консервативно настроенного избирателя обостряется, и поэтому в ход идут до боли знакомые приемы», — говорится в сообщении редакции эстонского СМИ.
История с барельефом, изображающим солдата в форме 20-й эстонской дивизии СС, началась еще в 2002 году. Тогда он был установлен в городе Пярну, однако вскоре городские власти приняли решение демонтировать памятник. В 2004-м памятник нашел другое пристанище — в местечке Лихула. Однако вскоре монумент снова снесли.
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