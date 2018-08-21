Прибалтика потребует от России компенсации за СССР

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Эстония и Латвия намерены взыскать ущерб за «советскую оккупацию» с России 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Reuters
Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о намерении двух стран взыскать ущерб с России за "советскую оккупацию". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу эстонского минюста.
Как отмечается, данное заявление было сделано после первого совместного заседания правительств двух стран в Национальной библиотеке в Риге, по итогам которого государства подчеркнули важность исторического наследия для поддержания демократии и безопасности.
"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к России как правопреемнику Советского Союза", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что министры ознакомились с юридическим обоснованием дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права и на уровне ООН.
В 2016 году сообщалось, что премьер-министр Эстонии заявлял, что страна не намерена требовать у России компенсации за "советскую оккупацию".
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