В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ

Укромный уголок

Спрятали в одно место

О том, что в Литве существует секретная тюрьма ЦРУ (что, к слову, противоречит местной конституции), где к заключенным применяли «особые» методы дознания, говорили уже давно. В 2009 году вышла передача американского телеканала ABC , в которой говорилось, что американские спецслужбы содержали где-то под Вильнюсом пойманных боевиков «Аль-Каиды» . Якобы объект занимал здание, где в советское время располагалась школа верховой езды. Позже Wikileaks обнародовал информацию о том, что с 2003-го до 2006 года в Вильнюсе и Паланге периодически приземлялись воздушные суда ЦРУ.

Тем не менее тогдашний президент Литвы Валдас Адамкус , проживший долгие годы в США , и премьер-министр Альгирдас Бразаускас категорически все отрицали. «Меня заверило высшее руководство наших ведомств безопасности, что в Литве точно не было никакой тюрьмы, и таких заключенных никто не привозил», — утверждал Адамкус.

В 2009-м по этому поводу в Литве было начато парламентское расследование, но двумя годами позже его прекратили «в связи с истечением срока давности». Нынешний президент Даля Грибаускайте вскоре после того, как возглавила государство, пообещала добиться ясности в этом вопросе, но быстро потеряла интерес к этой теме и впоследствии к ней не возвращалась.

Однако замять историю секретной тюрьмы не удалось — слишком много заинтересованных лиц постарались, чтобы о ней не забыли. Так, адвокат Хелен Даффи, защищавшая интересы обвиненного в терроризме палестинца Абу Зубайда , в 2015 году обнародовала в ЕСПЧ некоторые выдержки из отчет Сената США . «Там имеется много указаний на соглашения, заключенные между должностными лицами Литвы и ЦРУ, — рассказала Даффи. — В том числе и относительно крупных денежных сумм, которые переходили из рук в руки в обмен на поддержку».

В этом отчете, по словам Даффи, содержатся сведения, «не оставляющие никакого пространства для сомнений» в том, что в Литве размещалась тюрьма ЦРУ. «Литовское государство несет ответственность за незаконное лишение свободы и пытки моего клиента на своей территории», — уверена адвокат.

Впрочем, полная версия отчета Сената (более 6 тысяч страниц) широкой общественности недоступна. Был опубликован лишь его сильно сокращенный вариант на 524 страницах. В связи с этим депутат Сейма Литвы Арвидас Анушаускас, возглавлявший в 2009-м парламентское расследование о тюрьме ЦРУ, сделал вывод, что сам факт существования этого объекта в Литве подтверждается, но о том, кого именно там содержали, в докладе не сказано.

А незадолго до выступления Хелен Даффи в ЕСПЧ организация Amnesty International обвинила правительство некоторых стран Европы в причастности к тайным операциям ЦРУ в рамках глобальной «войны с террором». В частности, речь шла о незаконном содержании в тюрьмах и пытках. В числе этих стран фигурировала и Литва.

Правозащитники выяснили, что в Литве находилось так называемое «фиолетовое место», на обустройство которого были потрачены большие суммы. Оно располагалось в поселке Антавиляй — в двадцати километрах от Вильнюса, неподалеку от дач литовских чиновников. Это частично подтверждается и документами, обнародованными комитетом Сената США по разведке — правда, отдельные строки в них заретушированы. В 2006 году тюрьму в Литве закрыли, а постояльцев «фиолетового места» доставили в «коричневую дыру» (в Amnesty International предполагают, что речь идет о тюрьме в Афганистане ).

Мешок на голову и «белый шум»

Стали известны имена как минимум двух заключенных, находившихся на территории Литвы. Первый — Мустафа аль-Хасави, гражданин Саудовской Аравии . США обвиняют аль-Хасави в финансировании террористической атаки 11 сентября 2001 года на «башни-близнецы» в Нью-Йорке . Он был задержан в Пакистане в 2003 году, передан в распоряжение США и подвергался пристрастному дознанию. В отчете Сената США говорится, что у аль-Хасави от примененных к нему «мер спецвоздействия» появился хронический геморрой, надрывы заднего прохода и выпадение прямой кишки. Правда, в какой именно тюрьме он подвергся такому «спецвоздействию», не уточнялось.

Второй литовский заключенный — родившийся в Саудовской Аравии палестинец Зайн аль-Абидин Мухаммад Хусейн, более известный как Абу Зубайда. Американские спецслужбы считают, что в 90-е он был главным вербовщиком «Аль-Каиды», сменившим Усаму бин Ладена в качестве руководителя оперативной сети.

Именно Абу Зубайда стал первым задержанным в рамках дела 11 сентября. На нем «обкатывались» методы «силового воздействия», позже примявшиеся и на других узниках. В частности, пленника подвергали воздействию «белым шумом» и пытке бессонницей, держали его голову под водой до потери сознания, били и запирали в тесной камере, доводя до истерического состояния.

Предполагалось, что американцы не понесут за это никакой ответственности, так как пытки осуществлялись не на территории США. Однако неприятности возникли у их партнеров. Абу Зубайда обратился в Европейский суд по правам человека и выиграл дело против Польши (одно время он содержался в тайной тюрьме ЦРУ и в этой стране). Суд постановил, что польское правительство должно выплатить пострадавшему 130 тысяч евро. Такой же иск палестинец решил предъявить и Литовской Республике.

В июне 2016 года Европарламент большинством голосов принял резолюцию с осуждением государств-членов ЕС , имевших отношение к секретным тюрьмам ЦРУ, — за их равнодушие к этой ситуации. «Я считаю, что сокрытие создает прецедент на будущее, и только поэтому следовало бы максимально прояснить, что там было на самом деле», — заявил поддержавший резолюцию европарламентарий от Литвы Валентинас Мазуронис.

В ноябре 2017-го прокуратура Международного уголовного суда (МУС) попросила судей доподлинно выяснить, была ли тюрьма ЦРУ в Литве. К слову, Литва является участником Римского статута Договора об учреждении МУС, так что должна сотрудничать с этим судом. США же в деятельности данного учреждения не участвуют.

МУС оказался второй после ЕСПЧ международной инстанцией, заинтересовавшейся тем, что происходило 12 лет назад в Антавиляе. Правительство Литвы официально заверило суд в Страсбурге , что в Антавиляе размещался центр поддержки разведки, а никак не тайная тюрьма. Представители литовских властей — в частности, замминистра юстиции Паулюс Грицюнас — убеждали судей, что американцы возили в Литву не заключенных, а лишь оборудование связи.

«Лучше бы извиниться»

Изучив все имеющиеся документы и свидетельства, 31 мая ЕСПЧ постановил, что секретная тюрьма ЦРУ в Литве все же существовала, и местные власти знали, что с заключенными там обращаются вовсе не по тем нормам, которых требуют международные конвенции. Кроме того, ЕСПЧ обязал Литву выплатить потерпевшему Абу Зубайде 130 тысяч евро.

Президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала, что хоть это решение и является для республики неблагоприятным, оно будет выполнено. Но после этого с разоблачительными заявлениями выступил бывший глава государства Роландас Паксас , потерявший президентский пост в апреле 2004-го результате импичмента.

Паксас заявил, что причиной его устранения стал именно отказ от размещения в Литве секретных тюрьм ЦРУ. «Когда руководители тогдашнего Департамента госбезопасности спросили меня, как бы президент отреагировал, если будет такая возможность (открыть тюрьму ЦРУ в Литве), я сказал: нет, я против, — объяснял Паксас. — Это и было одной из причин отстранения меня от должности». По его словам, теперь официальному Вильнюсу неудобно признать, что это была ошибка.

В свою очередь, литовский адвокат и правозащитник Станисловас Томас уверен, что руководство страны намеренно уклоняется от исполнения решений международных инстанций. Как отмечает Томас, Комитет ООН по насильственным исчезновениям постановил, что к 15 сентября Вильнюс должен назвать виновных в создании секретной тюрьмы.

Если этого не произойдет, Томас намерен направить жалобу прокурору Международного уголовного суда. По его словам, это весьма действенное средство, так как у прокурора куда больше полномочий для завершения этого расследования.

К слову, вскоре после этого заявления Томасу, который сейчас живет во Франции Монако , стали поступать угрозы физической расправы, если он вернется в Литву.

В последних числах июля уже и Комитет ООН по правам человека призвал Литву рассекретить результаты расследования по тюрьме ЦРУ. В ООН обеспокоены тем, что досудебное следствие до сих пор не закончено, подозреваемые не названы, а информация о ходе расследования засекречена.

То, что литовские власти не торопятся назвать виновных, вполне объяснимо. Речь идет о похищении людей и пытках. По литовским законам это тяжкое преступление, наказываемое сроком лишения свободы до 25 лет. Однако под напором влиятельных международных инстанций Вильнюсу, возможно, придется рассказать правду и выдать пособников ЦРУ.