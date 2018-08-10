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Посольство РФ заявило о намерении властей Литвы вмешаться в дела России
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Посольство РФ заявило о намерении властей Литвы вмешаться в дела России 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В заявлении, опубликованном на сайте посольства РФ в балтийской республике, говорится, что власти Литвы «с настойчивостью, достойной лучшего применения» продолжают вмешиваться во внутренние дела России, «в том числе пытаясь повлиять на дальнейший путь развития нашей страны».
В посольстве РФ в Литве также добавили, что не намерены поддаваться на провокации местных властей: «Хотели бы напомнить, что только граждане Российской Федерации, причем без каких-либо подсказок извне, сами определяют курс своего государства, в том числе выбирая президента страны. Маргинальные и оторванные от реальной действительности дискуссии с участием российских „диссидентов“ вряд ли окажут хоть какое-нибудь влияние на выбор нашего народа».
Конференция «Восстановление европейской и трансатлантической устойчивости» при поддержке экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет в Вильнюсе 22 августа. В мероприятии примут участие политики из стран НАТО, представители из Украины, Молдовы, Грузии, а также российские оппозиционеры. Важно отметить, что готовящаяся конференция — не первое мероприятие антироссийского толка, проходящее в Литве. Так, российские оппозиционеры регулярно собираются на проходящий в республике «Форум свободной России», хотя интерес к нему и падает.
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