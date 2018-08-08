Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара по Эстонии

Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара НАТО по Эстонии

Раймонд Вейонис. Россия может использовать ситуацию с испанским истребителем НАТО , который случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в Эстонии , чтобы поднять шумиху в СМИ и выступить с тезисом об угрозе размещения войск Североатлантического альянса возле своих границ, заявил президент Латвии

Вейонис заявил об этом после встречи с премьером Латвии Марисом Кучинскисом, передает Delfi со ссылкой на LETA.

Латвийский лидер также объяснил инцидент с истребителем НАТО человеческим фактором, отметив, что «людям нужно быть очень ответственными, особенно если они используют военную технику».