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Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара по Эстонии
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Президент Латвии заявил о выгоде России от авиаудара НАТО по Эстонии 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Reuters
Россия может использовать ситуацию с испанским истребителем НАТО, который случайно выпустил ракету класса «воздух-воздух» в Эстонии, чтобы поднять шумиху в СМИ и выступить с тезисом об угрозе размещения войск Североатлантического альянса возле своих границ, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис.
Вейонис заявил об этом после встречи с премьером Латвии Марисом Кучинскисом, передает Delfi со ссылкой на LETA.
Латвийский лидер также объяснил инцидент с истребителем НАТО человеческим фактором, отметив, что «людям нужно быть очень ответственными, особенно если они используют военную технику».
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