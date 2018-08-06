Латвийский фермер получил условный срок за шпионаж в пользу России

Латвия осудила своего гражданина за шпионаж в пользу России . Его освободили прямо в зале суда под полицейский надзор.

Владелец крестьянского хозяйства Юрий Стилве был признан виновным в шпионаже в пользу России. Свою вину он признал и раскаялся.

Следствие установило, что Стилве завербовали российские спецслужбы на территории России. После этого он начал собирать информацию о Национальных вооруженных силах Латвии, инфраструктуре и иных объектах. Он этим занимался длительное время.

При задержании и обыске в декабре прошлого года у него нашли огнестрельное оружие и взрывчатку. За сбор стратегически важной информации Юрий Стилве был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, ему назначили надзор на три года и шесть месяцев.