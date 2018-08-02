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В Латвии предложили обложить налогом чаевые
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В Минэкономики Латвии предлагают обложить налогом чаевые 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: © Fotolia / Yuri Arcurs
Чиновники министерства экономики Латвии предлагают обложить налогом чаевые в стране, сообщил в четверг журналистам заместитель госсекретаря ведомства Раймонд Алексеенко.
В Латвии так называемые чаевые, которые от клиентов получают, например, официанты в ресторанах, никак не регулируются.
"Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были "серой зоной". Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем. И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия", — сказал Алексеенко.
Президент Общества ресторанов Янис Энзис считает, что государству стоит забыть об этой идее. По его мнению, дополнительный налог произвел бы обратный эффект — рестораторы стали бы уходить в "теневую экономику".
Как заявил Энзис журналистам, контролировать уплату налогов за чаевые было бы невозможно в принципе.
Депутат Европарламента Артис Пабрикс в своем Twitter написал, что планы обложить налогом чаевые — всего лишь способ отложить решение важных проблем.
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