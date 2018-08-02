В Латвии предложили обложить налогом чаевые

В Минэкономики Латвии предлагают обложить налогом чаевые

Чиновники министерства экономики Латвии предлагают обложить налогом чаевые в стране, сообщил в четверг журналистам заместитель госсекретаря ведомства Раймонд Алексеенко.

В Латвии так называемые чаевые, которые от клиентов получают, например, официанты в ресторанах, никак не регулируются.

"Законный оборот чаевых в ресторанах очень осложнен. По-моему, отрасли надо продолжать решать этот вопрос. Надо понять, как регулировать это, чтобы чаевые не были "серой зоной". Чтобы уже стало понятно, облагаем или не облагаем. И то, каким образом это отобразить в финансах предприятия", — сказал Алексеенко.

Президент Общества ресторанов Янис Энзис считает, что государству стоит забыть об этой идее. По его мнению, дополнительный налог произвел бы обратный эффект — рестораторы стали бы уходить в "теневую экономику".

Как заявил Энзис журналистам, контролировать уплату налогов за чаевые было бы невозможно в принципе.