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Американский музыкант приехал на гастроли в Латвию и умер в 30 лет
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Американский музыкант приехал на гастроли в Латвию и умер в 30 лет 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский музыкант Джозеф Маус, брат исполнителя Джона Мауса, скончался в Латвии. Об этом сообщил в Twitter лейбл Ribbon Music.
Артисту было 30 лет. Он умер в субботу в городе Цесис, где находился на гастролях с группой своего брата. Причина смерти на данный момент неизвестна.
«Выражаем искренние соболезнования семье Джо, Роберту Сью, Кевину, Стефани и Джону Маусу, а также участникам его группы Люку и Джонатану, его друзьям и всем, кто переживает эту трагическую потерю», — заявили представители лейбла.
Все дальнейшие выступления Джона Мауса в рамках текущего тура отменены.
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