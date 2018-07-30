Почему требования Трампа вызывают улыбки европейских партнеров по НАТО

Большинство стран НАТО уже привыкли к постоянным призывам президента США Дональда Трампа повысить расходы на оборону до 2% от ВВП — необязательной планки, к которой члены альянса пообещали стремиться еще в 2014 году. Некоторые из них даже прислушались к этим призывам. Но требование хозяина Белого дома повысить планку до 4% европейцы считают абсурдным и нереалистичным.

Партнеры недоумевают

Грецией, Латвией и Польша и Румыния. Согласно последним данным, опубликованным НАТО в июле, из 29 стран — членов альянса двухпроцентное правило в 2018 году будет соблюдено лишь пятью государствами — США, Эстонией Великобританией . Вплотную приблизились к этой отметке Литва

Среди оставшихся стран некоторые не видят никакой необходимости в соблюдении необязательной планки. Так, на саммите НАТО в Брюсселе премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что Стокгольм не обязан тратить на оборону 2% от ВВП. Там же глава правительства Италии Джузеппе Конте исключил возможность увеличения военных расходов республики.

А спустя две недели после завершения брюссельского саммита министр обороны Италии Элизабетта Трента заявила, что военные расходы в 2019 году и вовсе будут сокращены.

Прокомментировала Трента и призыв американского лидера к повышению расходов до 4% от ВВП. «Мы переглянулись и улыбнулись: нам [сначала] казалось, что 2% уже недостижимо», — сказала министр.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства назвал требование Трампа «нереалистичным», а в Латвии заявили, что в стремлении «к новым процентам» не видят никакой необходимости.

Не останавливаясь на достигнутом

"Был достигнут существенный прогресс. Все договорились существенно поднять уровень своих взносов, поднимут до уровней, которые раньше были бы немыслимыми", — заявил Трамп на саммите в Брюсселе, добавив, что за год страны НАТО подняли военные расходы на $33 млрд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал оценочные данные альянса за 2018 год «воодушевляющими» — средний показатель доли военных расходов европейских стран блока от их ВВП в 2018 году вырастет с 1,46% до 1,5%, а реальный рост этих расходов увеличится с 3,99% до 4,84%.

Черногория. При этом наибольшее рвение продемонстрировали такие страны, как Болгария , Латвия, Нидерланды Канада тем временем сократила свои расходы по сравнению с 2017 годом почти на 8%.

Сомнительный индикатор

Совокупные военные расходы 28 стран — членов НАТО в 2018 году составят около $312 млрд — чуть более половины годовых расходов США ($623 млрд). Трамп считает такое положение дел «несправедливым и неприемлемым». Но даже среди европейских партнеров США по военному блоку наблюдается огромный дисбаланс.

Кроме того, структура этих расходов сильно отличается от страны к стране. Как пишет американский журнал The Atlantic, значительная часть расходов Греции состоит из пенсий для военнослужащих. А Германия могла бы довести свой показатель до 2% от ВВП путем повышения зарплат военнослужащих, что не привело бы к увеличению обороноспособности альянса.

По мнению эксперта The Atlantic Council Лизы Аронссон, процентные планки и вовсе являются «плохим индикатором» обороноспособности государства. «Ключевым приоритетом является поощрение более разумного расходования средств», — отмечает Аронссон.

Схожей позиции придерживается и немецкий аналитический центр SWP, называющий двухпроцентную планку «иллюзией».