Ещё
Клинцевич: Заявление о распаде России — попытка размягчить мозг в регионах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинцевич: Заявление о распаде России — попытка размягчить мозг в регионах 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенатор в эфире НСН призвал не обращать внимания на высказывания латвийского депутата.
Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс рассказал, как восстановить мир в Европе. По его мнению, это произойдёт только в том случае, если Россия будет раздроблена на несколько маленьких государств по этническому составу. По версии Кирштейнса, в этом случае завершатся все военные конфликты. Сообщение с такими словами он разместил на своей странице в Twitter, сообщает RT.
Абсурд и истерия. Латвийский депутат связал восстановление мира с распадом РФ Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил уверенность в том, что подобными заявлениями страны Запада пытаются сыграть на амбициях некоторых регионов России (слушайте аудио).
«Не надо обращать внимания на депутата: он никто и звать его Никак. Вы помните известную статью Даллеса (план, составленный во времена холодной войны по «идеологическому наступлению» — НСН), посмотрите, как последовательно это продвигается. Они пытаются развалить [Россию] изнутри, потому что военным путём они это не сделают. Информационная война давно ведётся, идёт размягчение мозга, формирование общественных установок. Попытки сыграть на их (регионах — НСН) слабостях, амбициях, национализме, каких-то других этнических комплексах с учётом многонациональности нашей страны», — считает сенатор.
Напомним, ранее президент Латвии Даля Грибаускайте рассказала о вероятности «вторжения» РФ. При этом она подчеркнула, что российские войска, которые находятся на границе с прибалтийской страной, намного сильнее, чем войска НАТО, которые размещены в регионе. Грибаускайте также отметила, что Москва не будет нападать, если страны ЕС покажут, что могут защитить себя.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Байкер Хирург рассказал, за что побил Доренко Депутат Рады пришёл в ужас от украинского учебника географии В МИД РФ прокомментировали намерение Армении заменить генсека ОДКБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве188
Хирург нокаутировал Доренко в Кремле299
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста136
Опубликован финальный доклад о MH37027
Названа дата глобальной катастрофы28
Видео
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:33
Три сестры зарезали отца-насильника в Москве
Происшествия
02:59
«Кинофакты»: «Д’Артаньян и три мушкетера»
00:44
Крымский мост покорил сердца украинцев
Украина В мире
01:22
Москвичам пообещали сильный ветер
Общество Новости Москвы
02:29
Опубликован финальный доклад о MH370
Происшествия
02:18
Пуск «Криптона» с Су-34 попал на видео
Армия Оружие
01:49
Смена власти в Пакистане хороша для российского оружия
Оружие Азия
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение