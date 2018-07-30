Клинцевич: Заявление о распаде России — попытка размягчить мозг в регионах

Сенатор в эфире НСН призвал не обращать внимания на высказывания латвийского депутата.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс рассказал, как восстановить мир в Европе. По его мнению, это произойдёт только в том случае, если Россия будет раздроблена на несколько маленьких государств по этническому составу. По версии Кирштейнса, в этом случае завершатся все военные конфликты. Сообщение с такими словами он разместил на своей странице в Twitter, сообщает RT.

Абсурд и истерия. Латвийский депутат связал восстановление мира с распадом РФ Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН выразил уверенность в том, что подобными заявлениями страны Запада пытаются сыграть на амбициях некоторых регионов России (слушайте аудио).

«Не надо обращать внимания на депутата: он никто и звать его Никак. Вы помните известную статью Даллеса (план, составленный во времена холодной войны по «идеологическому наступлению» — НСН), посмотрите, как последовательно это продвигается. Они пытаются развалить [Россию] изнутри, потому что военным путём они это не сделают. Информационная война давно ведётся, идёт размягчение мозга, формирование общественных установок. Попытки сыграть на их (регионах — НСН) слабостях, амбициях, национализме, каких-то других этнических комплексах с учётом многонациональности нашей страны», — считает сенатор.