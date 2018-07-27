Калининградка, обвиняемая в госизмене, хочет получить гражданство Латвии

Арестованная за государственную измену жительница Калининграда Антонина Зимина рассказала членам ОНК Москвы , что направила из СИЗО «Лефортово» письмо в посольство Латвии с просьбой оказать ей содействие в получении латвийского гражданства. Об этом

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"Сейчас у нее нет другого гражданства, кроме российского. Она рассказал нам, что направляла из изолятора письмо в посольство Латвии, а также сообщила, что хотела бы встретиться с латвийскими дипломатами", — пояснил Ионов.

Со слов члена ОНК, он объяснил арестованной, что организовать такую встречу невозможно, если она не гражданка Латвии. Ионов также «разъяснил процедуру получения гражданства в странах ЕС ».

О задержании Зиминой стало известно 19 июля также от членов ОНК. Перед этим Лефортовский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство о заключении под стражу некоего обвиняемого по ст. 275 УК ("Государственная измена"). Информация об этом была размещена на портале московских судов.

Антонина Зимина — независимый эксперт и член созданного в 2010 году распоряжением президента РФ Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Среди ее профессиональных интересов — внешняя политика прибалтийских стран по отношению к России , а также идентичность политической элиты Латвии.

По данным СПАРК, Антонина Константиновна Зимина была до 22 апреля 2016 года директором АНО «Балтийский центр диалога культур». Основным видом деятельности НКО указана организация конференций и выставок. Сейчас центром руководит муж Зиминой Константин Антонец.

После ареста Зимина просила встречи с врачом, но получила твердый отказ со стороны следователя ФСБ Алексея Хижняка. «Никакого врача я к вам не подпущу», «не думайте что следователь *** (дурак)», «любой доступ к телу только через меня», — говорил сотрудник спецслужб женщине.

Правозащитникам Зимина рассказала, что «все доказательства по ее делу — это фотографии с ее свадьбы». В изоляторе она читает книгу Михаила Ходорковского

"Тюрьма и воля"

Госизмена (ст. 275 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. В 2017 году в России по статье о госизмене были осуждены четыре человека, в том числе руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского"

В июле прошлого года президент

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