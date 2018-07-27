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Нападение двух жителей Вильнюса на эквадорца привлекло внимание минюста Литвы
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Нападение двух жителей Вильнюса на эквадорца привлекло внимание минюста Литвы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в пятницу, 27 июля выступил с осуждением нападения двух молодых жителей Вильнюса на гражданина Эквадора, проживающего в столице республики.
«Я осуждаю это ксенофобское преступление, когда над человеком издеваются и он подвергается нападению из-за своей национальности», — сказал Янкявичюс.
19 июля два молодых жителя Вильнюса избили на остановке общественного транспорта эквадорца, при этом кричали «Литва для литовцев!». В пятницу Вильнюсский городской суд отправил подозреваемых в нападении на эквадорца на 20 суток под арест.
«Надеюсь, что это преступление будет оперативно расследовано, а виновные получат справедливое наказание», — заявил глава минюста.
Лозунг «Литва — литовцам!» пользуется популярностью у молодых националистов, которые каждый год публично выкрикивают его во время демонстрации 11 марта по случаю очередной годовщины провозглашения Акта о восстановлении независимости, объявленного Верховным советом Литовской ССР 11 марта 1990 года. Официальная Литва осуждает этот лозунг.
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