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Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте
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Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Эстония стала первой страной в Европе, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте; нововведение коснулось 11 из 15 регионов, сообщил министр экономики и инфраструктуры страны Кадри Симсон.
Изменения вступили в силу с начала июля в 11 из 15 регионов Эстонии, сообщает Delfi со ссылкой на агентство AFP.
Симсон рассказала, что тем самым в Таллине решили бороться с уходом сельского населения в город, а также внести вклад в защиту окружающей среды: например, власти Эстонии рассчитывают, что бесплатные автобусы смогут снизить частоту использования легковых автомобилей.
Отмечается, что в Таллине общественный транспорт стал бесплатным в 2013 году, но только для жителей города.
Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы: согласно опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще, когда он стал бесплатным.
В отличие от столичного региона, бесплатным проездом в 11 эстонских уездах смогут пользоваться все, независимо от места регистрации, в том числе туристы. Проект финансируется из государственного бюджета. Кроме того, в 2017 году парламент страны решил до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года, и для этой цели требовалось «найти возможности убедить людей использовать более экологичные виды передвижения».
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