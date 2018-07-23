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Латвия попросила 28 стран ЕС о помощи в тушении пожара
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Латвия попросила 28 стран ЕС о помощи в тушении пожара 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти Латвии запросят международную помощь в тушении пожара в Талсинском крае, сообщили министр земледелия республики Янис Дуклавс и глава МВД Рихард Козловскис.
Помощь будет запрошена у сразу 28 стран Евросоюза, причем главный упор планируется сделать на просьбу о помощи в тушении пожара с воздуха, сообщает Delfi.
Для локализации пожара сооружаются дамбы, роются канавы. К тушению пожара подключились местные крестьяне. Жители близлежащего поселка Стикли покинули дома и не могут туда вернуться из-за задымления.
Пожар продолжается шестые сутки. Пламя охватило более 1 тыс. 10 гектаров торфяника и леса, передает «Sputnik Латвия».
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