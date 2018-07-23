Латвия попросила 28 стран ЕС о помощи в тушении пожара

Помощь будет запрошена у сразу 28 стран Евросоюза , причем главный упор планируется сделать на просьбу о помощи в тушении пожара с воздуха, сообщает Delfi.

Для локализации пожара сооружаются дамбы, роются канавы. К тушению пожара подключились местные крестьяне. Жители близлежащего поселка Стикли покинули дома и не могут туда вернуться из-за задымления.