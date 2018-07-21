В Юрмале началась своя «Новая волна»

Музыкальный фестиваль « Лайма . Рандеву. Юрмала — 2018», ставший аналогом российского певческого конкурса «Новая волна» стартовал в Латвии , сообщил Sputnik Латвия.

Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Казахстана, Эстонии, Германии, Идейный вдохновитель и организатор конкурса — народная артистка Латвии Лайма Вайкуле. Конкурс заявлен как международный. На победу претендуют исполнители из России Таджикистана , Латвии, Литвы Италии и даже из Кубы . Изюминкой конкурса стало сопровождение выступлений классическим оркестром.

Также заявлено выступление объявившей о завершении артистической карьеры Верки Сердючки и украинской звезды Ани Лорак.

Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи в 2014 году из-за запрета на въезд в Латвию ряду российских эстрадных звезд. Поводом послужила пророссийская позиция исполнителей по Крыму . В итоге художественный руководитель конкурса Игорь Крутой принял решение перенести проведение фестиваля в Россию.