В Юрмале началась своя «Новая волна» 

Музыкальный фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018», ставший аналогом российского певческого конкурса «Новая волна» стартовал в Латвии, сообщил Sputnik Латвия.
Идейный вдохновитель и организатор конкурса — народная артистка Латвии Лайма Вайкуле. Конкурс заявлен как международный. На победу претендуют исполнители из России, Беларуси, Украины, Молдавии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии, Италии и даже из Кубы. Изюминкой конкурса стало сопровождение выступлений классическим оркестром.
Судя по составу звездных гостей, преимущественно российских, конкурс мало чем отличается от перенесенной в Сочи «Новой волны». Так, в Юрмалу приехал Филипп Киркоров, Андрей Макаревич, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Семен Слепаков, Лолита и Тамара Гвердцители.
Также заявлено выступление объявившей о завершении артистической карьеры Верки Сердючки и украинской звезды Ани Лорак.
Музыкальный конкурс «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи в 2014 году из-за запрета на въезд в Латвию ряду российских эстрадных звезд. Поводом послужила пророссийская позиция исполнителей по Крыму. В итоге художественный руководитель конкурса Игорь Крутой принял решение перенести проведение фестиваля в Россию.
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