В России и Латвии вспоминают Михаила Задорнова

Латвии. Сегодня исполнилось бы 70 лет советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу, актёру, автору более десяти книг Михаилу Задорнову . Мероприятия его памяти проходят в России

Михаил Николаевич Задорнов умер 10 ноября 2017 года в 9:15 утра в одной из клиник Москвв на 70-м году жизни. За 2 месяца до смерти исповедался, а 5 ноября соборовался.