Ещё
В России и Латвии вспоминают Михаила Задорнова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России и Латвии вспоминают Михаила Задорнова 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сегодня исполнилось бы 70 лет советскому и российскому писателю-сатирику, драматургу, юмористу, актёру, автору более десяти книг Михаилу Задорнову. Мероприятия его памяти проходят в России и Латвии.
Михаил Николаевич Задорнов умер 10 ноября 2017 года в 9:15 утра в одной из клиник Москвв на 70-м году жизни. За 2 месяца до смерти исповедался, а 5 ноября соборовался.
Прощание с Михаилом Задорновым состоялось 12 ноября в закрытом режиме в ритуальном зале морга клинической больницы «Медси» на Пятницком шоссе в Московской области.
Михаил Николаевич Задорнов был похоронен 15 ноября 2017 года в Юрмале, на кладбище Яундубулты, рядом с могилой его отца, писателя Николая Задорнова. Похоронам предшествовало отпевание в церкви Александра Невского в Риге, на которое пришло более 400 человек, среди которых были мэр Риги Нил Ушаков и Народный артист России Геннадий Хазанов.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Мэр Риги: Запрет на обучение на русском языке глупый и бессмысленный Киев требует ввести санкции против черноморских портов РФ Мяч мира Путин передал Трампу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Максакова в короткой юбке вызвала фурор105
Фото кабинета Медведева удивило россиян360
Киев решил отомстить России за Азовское море294
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина65
На Украине испугались окончательного развала62
Видео
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
02:11
Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Наука и техника Компании
01:17
Россия «репетирует развал Украины»
В мире Другое
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение