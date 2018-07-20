В Латвии дали оценку плохим отношениям с Россией

В Латвии оценили последствия плохих отношений с Россией

Плохие отношения с Россией стали причиной падения транзитной отрасли и пищевой промышленности в Латвии , заявил экс-министр сообщения страны Анрийс Матисс.

Как пишет издание Dienas Bizness, Маттис отметил, что санкции США ЕС против Москвы и российские контрсанкции отрицательно сказались на латвийской экономике, а улучшение отношений между Западом и Россией пойдет Латвии на пользу, передает РИА «Новости»

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30%, что связано с этими «экономическими войнами». Также пострадала и отрасль пищевой промышленности. Поэтому любое улучшение отношений между США и Россией Латвии пойдет только на пользу», — заявил он.

Кроме того, Матисс призвал сотрудничать с Россией в экономическом и политическом плане.

«С Россией надо сотрудничать. У нас точно есть возможность не быть такими агрессивными, какими мы были. Мы многое от себя отпугнули таким агрессивным поведением. Мы не можем не сотрудничать только экономически, нам нужно считаться с политическим отношением к России», — сказал он.

По словам экс-министра, латвийская экономика сильно зависит от России. И если Рига может найти рынки сбыта для шпрот и другой рыбной продукции, то риск потери российского транзита сохраняется.

«Возможно, рыбные консервы мы можем продавать где-то на Западе, но транзит перенаправить мы не можем, так как мы не можем изменить географию. Мы соседние страны, и наши порты используются сто лет. Как только они построят свои порты и откажутся от нас, у нас не будет, куда диверсифицировать российские грузы. Если мы ничего не делаем, то российский транзит мы потеряли», — заявил Матисс.

Он подчеркнул также, что привлечение грузов из азиатских стран, с которыми у Латвии нет общей границы, может оказаться нереализуемым, если Россия повысит тарифы на транзит.

«Надо понять, что у нас нет границ ни с одной из этих стран, и, если Россия захочет, она со своими тарифами остановит этот транзит еще до того, как он начнется. Так что у нас не будет никакого спасения», — сказал экс-министр. Он заявил также, что Риге следует брать пример с Финляндии.

«Нельзя не заметить, что у Финляндии нет таких экономических разрывов в сотрудничестве с Россией, нет и препятствий для транзита. Конечно, Финляндия также пострадала из-за санкций. Однако в области транзита сотрудничество Финляндии с Россией очень хорошее и двигается вперед», — заключил Матисс.

Напомним, в феврале латвийский сейм одобрил санкции против 49 россиян из «списка Магнитского».

В ответ на это представителю Риги был вручен «список лиц-граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию».