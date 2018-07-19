В Риге проходит акция в поддержку сохранения обучения на русском в школах Латвии

РИГА , 19 июля. /Корр. ТАСС Мария Иванова /. Поэтический «СтихоМарш» проходит в четверг в центре латвийской столицы в поддержку сохранения образования в школах национальных меньшинств на родном языке. Эта акция по декламации стихов приурочена к 125-летию со дня рождения поэта Владимира Маяковского.

Организаторами мероприятия выступили Штаб защиты русских школ и партия «Русский союз Латвии» (РСЛ). Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, митинг проводится в одном из центральных рижских парков — Верманском саду, — он собрал несколько сотен человек. В течение трехчасового поэтического марафона его участники зачитают с расположенной здесь сцены произведения знаменитых русских писателей на тему народа и власти, борьбы, преодоления, справедливости, совести, веры, надежды и победы.

"Сильная сторона русского народа — это литература, которая является одной из величайших в мире. Стихотворное наследие этой великой литературы — это XIX и XX век, это Маяковский, это Владимир Высоцкий, это десятки других мощных поэтов, которые поднимали народ в те времена, когда было намного сложнее, чем сейчас, когда нашему народу угрожала реальная физическая гибель. Сейчас нам угрожает гибель в другом отношении — это принудительная ассимиляция, маргинализация, выдавливание нас за пределы Латвии . И в этот момент нам на помощь должно прийти великое русское слово и наследие русской поэзии, поэтому на этот раз мы выбрали такую форму протеста против языковой реформы в школах Латвии — форму «СтихоМарша», когда люди выходят на сцену и зачитывают произведения великих русских поэтов", — рассказал корр. ТАСС депутат Европарламента от республики и сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов

По его словам, в поэтическом марафоне принимают участие свыше 40 человек. «Кроме произведений великих русских поэтов и литераторов каждый чтец и оратор может зачитать и стихи своего собственного сочинения. Мы хотим помочь людям высказать и выразить свои чувства и эмоции», — отметил он.

Изначально планировалось, что во время проведения акции в Facebook состоится голосование за лучшее, наиболее глубокое и эмоциональное прочтение стихов, однако позже устроители отказались от этой задумки. «Мы отказались от голосования потому, что каждый из участников нашего „СтихоМарша“ достоин поддержки и самой высокой оценки. Мы решили, что в нашей акции не должно быть проигравших, поэтому каждый ее участник является победителем», — подчеркнул политик.

Планы на будущее

Екабпилс, Митрофанов также указал, что защитники русских школ в ближайшее время готовят новые акции протеста против языковой реформы в системе образования Латвии. «Мы проведем автопробег против ликвидации образования на русском языке, который состоится 10-11 августа. Мы поедем по стране на машинах — на данный момент для участия в заезде зарегистрировалось уже 40 экипажей. Мы выезжаем из Риги и намерены посетить такие города Латвии, как Айзкраукле Даугавпилс , Краслава, Резекне , где устроим несколько митингов», — сказал он.

Следующая протестная акция, по его словам, состоится 15 сентября. «Мы проведем марш аналогичный тому, который мы провели 1 мая. Мы пройдем по маршруту от рижского театра „Дайлес“ до памятника красным латышским стрелкам в старом городе и устроим на Ратушной площади митинг. И если наше первомайское шествие собрало 10 тыс. участников, то эта акция, мы надеемся, соберет уже 30 тыс. человек», — отметил евродепутат.

Спорная реформа

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал реформу, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится — к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели множество массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.