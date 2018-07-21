Касьянов поддержал полный перевод русских школ в Латвии на латышский язык

"Латвия — независимое, самостоятельное государство. Это не федеративное, а унитарное государство. Поэтому естественно, что обучение должно проходить на государственном языке. Но есть одна проблема, о которой мне говорили: недостаточно персонала, чтобы переводить преподавание всех предметов на латышский язык обучения. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, к этому еще не готовы. Но концептуально подход обоснован", — сказал Касьянов в интервью латвийской радиостанции Baltkom.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.