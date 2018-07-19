Журналист из Краснодара получил политическое убежище в Литве

Краснодар . 19 июля — Новая Кубань. В январе 2018 года департамент миграции Литвы отказал 41-летнему Евгению Титову в предоставлении статуса политического беженца. Как комментировали в ведомстве, решение было принято на основании того, что журналист не предъявил веских доказательств о преследованиях в России . Титов обратился с заявлением в главный административный суд страны. В итоге россиянин все-таки получил убежище в Литве. Об этом агентству BNS сообщила руководитель миграционной службы Эвелина Гудзинскайте. Она добавила, что Евгений предоставил веские факты, указав на изменившуюся за последние 1,5 года политическую ситуацию в РФ.

Евгений Титов работал в Краснодаре корреспондентом оппозиционных СМИ — « Независимой газеты » и «Радио Свобода» . Покидая в 2016 году Кубань, он обвинил региональные госстуктуры в оказании давления на его профессиональную деятельность. Как говорил Титов, на него могут завести дело по статье «Шпионаж» из-за сотрудничества с международными изданиями.

В центре крупного скандала Титов оказался в 2015 году, когда возил иностранных журналистов к месту строительства Крымского моста. Во время поездки в отдельных СМИ появилась информация, что журналист был убит. Новость была фейковой, однако сам Евгений неоднократно утверждал, что за ним проводится постоянная слежка. Об этом он не переставал говорить и после отъезда в Литву.

Валерий Отставных. — 27 октября 2016г, в 15.55, когда Евгений вышел на улицу из подъезда своего дома для традиционной пробежки, он заметил на другой стороне дороги подозрительного молодого человека. Евгений, который в своей работе собкором «Новой газеты» в Краснодаре не раз встречался с наружным наблюдением и даже попытками нападений, решил выяснить, следят за ним или нет. В ходе пробежки он точно определил, что молодой человек — это «хвост», — писал журналист «Эха Москвы»

Кроме журналистских материалов, Титов сочиняет песни на общественно-политические темы, используя при этом ненормативную лексику.

В Краснодаре у Титов а оставались жена и двое детей. В интервью «Югополису» в 2016 году он говорил, что планирует забрать семью в Литву.