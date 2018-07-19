Ненависть прибалтийских сестриц к России оценили в 100 тыс. евро

Литвы и В минувшую субботу в Ратуше древнего рейнвестфальского города Мюнстера президентам Латвии Эстонии была вручена международная Вестфальская премия мира (Westfälischer Friede; её символ — статуэтка вздыбленного коня). Как сообщает немецкий государственный медиаресурс Deutsche Welle , «этой награды они (страны Балтии. — С. Д.) удостоены за усилия в европейской интеграции».

Международную Вестфальскую премию мира вручают раз в два года в память о Вестфальском мирном договоре, заключённом в Мюнстере ровно 370 лет тому назад, после разрушительной Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Впервые премия была вручена в 1998 году. Лауреат получает 100 тыс. евро. На сей раз эту сумму поделят на троих, так что каждой стране достанется по 33 тыс. 333 евро с копейками (в смысле, с центами), что хоть частично окупит расходы на этот вояж в Мюнстер глав государств-лауреатов и сопровождающих их лиц.

«Премия мира — это напоминание всему миру о сильном духе и настойчивости народов стран Балтии на их пути к свободе, — сказал в своей благодарственной речи президент Латвии Вейонис. — Взирая на XXI-й век — это мощный стимул за повседневной суетой и индивидуальными интересами каждой страны помнить о самом главном — насколько важен мир в Европе».

Выпускница Ленинградского госуниверситета им. Жданова, преподаватель политэкономии вильнюсской Высшей партийной школы, а ныне президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила Германию, «военные которой помогают обеспечивать нашу безопасность и сохранять мир для всей Европы перед лицом новых угроз».

А президент Эстонии Керсти Кальюлайд «ударилась» в лирику: «Принимая эту награду, я думаю о Нарве — пограничном городе Европейского союза , который, подобно Мюнстеру, был уничтожен во время Второй мировой войны, но, в отличие от Мюнстера, не был восстановлен в первозданном виде, — сказала она. — Теперь, когда Нарва стремится стать культурной столицей Европы, у нас есть возможность восстановить там европейское наследие — если не в архитектуре, то в духе».

Президентов стран Балтии поздравили Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет . Причём Штайнмайер не поскупился на комплименты в адрес награждаемых: «У меня порой создаётся такое впечатление, что государства Балтии здорово опережают нас в том, что касается восприятия серьёзности и живого осознания идеи Европы как будущности и как насущной необходимости», — сказал президент ФРГ.

Райнхард Цинканн — председатель Вестфальского экономического общества, которое и вручает премию, так обосновал решение жюри: «Эстония, Латвия и Литва являются северными форпостами Евросоюза. Из-за их географического положения эти страны сегодня уязвимы. Необходимо оценить по достоинству их усилия по интеграции в Европу и оказать им поддержку». То есть, по Цинканну получается, что Вестфальскую премию мира странам Балтии дали не за успехи и достижения, а исключительно в знак поддержки их усилий?..

Но Вестфальскую премию странам Балтии присудили не только за «усилия и стремления», но и — внимание! — «за выдающийся пример демократического развития и вклад в мир Европы».

Но правильнее было бы сформулировать это так: «За выдающийся вклад в усиление угрозы военного конфликта НАТО Россией ». Тактические группы Североатлантического альянса, которые уже размещены в Латвии, Литве и Эстонии, а также в Польше в ответ на их бесконечные требования (а это почти 10-тысячный контингент из 19 стран-членов НАТО, имеющий все виды наступательного вооружения), только самим фактом своего здесь присутствия создают угрозу военного столкновения с Россией.

И ещё.

За последние 27 лет не было такой военной акции США , которую бы страны Балтии не поддержали раньше всех прочих союзников Америки.

Именно страны Балтии призывали к бомбёжкам Югославии ещё до того, как в НАТО окончательно решили её бомбить.

Именно страны Балтии первыми поддержали войну в Ираке , не постеснявшись в канун своего вступления в Евросоюз выступить против собственных будущих кормильцев — Германии и Франции , которые американское вторжение в Ирак не поддерживали.

Именно страны Балтии были за уничтожение Ливии и бомбёжки Сирии американцами.

Именно страны Балтии первыми заявили, что для того, чтобы американцы бомбили самолично определяемые ими государства, США не нужен мандат Совбеза ООН

А после расширения в 2004 году Евросоюза страны Балтии стали использовать европейские институты не для укрепления мира, а для разжигания розни.

По инициативе литовских властей ассоциация Украины с ЕС уже вскоре «переформатировалась» в борьбу коллективного Запада с Россией за Украину. Результатом стал катастрофический кризис, который Европе теперь предстоит преодолевать ещё многие годы. Именно страны Балтии до заключения Минских соглашений выступали исключительно за военное решение конфликта в Донбассе и напрочь отвергали возможность переговоров Киева с Донецком Луганском . Литва стала первой в мире страной, официально поставлявшей Киеву оружие в разгар боевых действий. Да и вообще по степени оголтелой русофобии до стран Балтии в Евросоюзе дотягивет разве что Польша.

Что же касается «выдающегося примера демократического развития», то уж не недавний ли запрет властей Латвии на образование на русском языке имело в виду жюри Вестфальской премии мира?..

За три дня до церемонии награждения стран Балтии этой премией президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в связи с открытием 11 июля в Брюсселе саммита НАТО призвал страны Евросоюза взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Европе и примириться с Россией:

«Несмотря на то, что Россия не является членом Евросоюза, Россия — это мощная сила на европейском континенте, поэтому немцы не могут быть равнодушны к отношениям между ЕС и Россией, — заявил он. — Я очень надеюсь, что мы как минимум не позволим углубляться имеющимся противоречиям».

Хорошо бы, если эту фразу он произнёс медленно и дважды и при вручении главам стран Балтии Вестфальской премии мира. Почему дважды? Так ведь ещё в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что «те, кто не согласен поладить с Россией — очень глупые люди». Ну, а глупым, как о том говорится в известном анекдоте, всё нужно говорить медленно и дважды.

Но Штайнмайер этой фразы, увы, не произнёс. Зато счёл уместным похвалить страны Балтии «за их оптимистическое стремление к мирной Европе».

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