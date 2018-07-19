«Все артисты — большие эгоисты»: Вайкуле о коллегах по цеху

Перед стартом фестиваля « Лайма . Рандеву. Юрмала — 2018», который пройдет с 19 по 22 июля в Латвии , популярная эстрадная певица Лайма Вайкуле призналась, что все артисты — эгоисты.

«Мы все занимаемся исключительно собой. Где моя гримерка, где моя машина, где мой самолет? Я, я, я. Всегда только я», — приводят слова Вайкуле «Дни.ру».

С тех пор, как она начала проводить свой фестиваль, акценты сместились в прямо противоположную сторону, потому что она начала думать о себе в последнюю очередь, так как в случае возникновения накладок они могут быть только у нее.

В заключение хозяйка фестиваля уточнила, что большую часть (99%) приглашенных артистов она знает лично. «У меня скверный характер. Меня надо любить, тогда и я буду любить», — резюмировала Вайкуле.