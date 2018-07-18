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МИД Эстонии купил для посольства особняк в Риме за 5 миллионов евро
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МИД Эстонии купил для посольства особняк в Риме за 5 миллионов евро 

Говорит Москва 1 час назад
В том же районе находятся посольства Марокко, Конго, Литвы, Шри-Ланки и Македонии.
Площадь особняка составляет почти 492 кв. метра, имеется также терраса и небольшой двор. Здание было построено в начале XIX века, а в 2009 году его полностью отремонтировали.
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