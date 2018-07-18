МИД Эстонии купил для посольства особняк в Риме за 5 миллионов евро

Конго, Литвы, Шри-Ланки и Македонии. В том же районе находятся посольства Марокко

Площадь особняка составляет почти 492 кв. метра, имеется также терраса и небольшой двор. Здание было построено в начале XIX века, а в 2009 году его полностью отремонтировали.