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В Литве отменен прокат мультфильма на русском языке
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В Литве отменен прокат мультфильма на русском языке 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Показ мультипликационного фильма «Два хвоста» был остановлен в Литве из-за отсутствия литовских субтитров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринаса Касчюнаса.
Мультфильм Натальи Ниловой и Виктора Азеева показывали только на русском языке, что противоречит литовскому законодательству.
Касчюнас ранее обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма «Два хвоста» на русском языке без субтитров. Позже Смалинскас сообщил о прекращении проката. С 6 июля показ мультипликационного фильма «Два хвоста» был остановлен.
В литовском законе законе о государственном языке установлено, что показываемые в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы должны демонстрироваться с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.
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