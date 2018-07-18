В Литве отменен прокат мультфильма на русском языке

Показ мультипликационного фильма «Два хвоста» был остановлен в Литве из-за отсутствия литовских субтитров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринаса Касчюнаса.

Мультфильм Натальи Ниловой и Виктора Азеева показывали только на русском языке, что противоречит литовскому законодательству.

Касчюнас ранее обратился к главе государственной комиссии по языку Донатасу Смалинскасу в связи с показом в кинотеатрах республики Forum Cinemas мультфильма «Два хвоста» на русском языке без субтитров. Позже Смалинскас сообщил о прекращении проката. С 6 июля показ мультипликационного фильма «Два хвоста» был остановлен.

В литовском законе законе о государственном языке установлено, что показываемые в Литве аудиовизуальные программы и кинофильмы должны демонстрироваться с переводом на литовский язык или с литовскими субтитрами.