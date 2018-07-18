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Карелия и Финляндия совместно реализуют ряд проектов
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Карелия и Финляндия совместно реализуют ряд проектов 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Госдуму внесён законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
В 2014 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о продолжении сотрудничества с Европейским союзом и государствами — членами ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов.
Программа приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу.
Для Республики Карелия данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив, отмечается в документе.
Ранее Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы.
Как указывается на сайте кабмина, на реализацию соглашения направят средства федерального бюджета в размере 18,1 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 72,3 миллиона евро.
В Госдуму также был внесен законопроект о ратификации подобных соглашений с Польшей — программа является инструментом реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши, она служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.
А также с Латвией — реализация совместных проектов ожидается между Санкт-Петербургом, Ленинградской и Псковской областями и регионами Латвии Латгале и Видземе.
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