Карелия и Финляндия совместно реализуют ряд проектов

Госдуму внесён законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

В 2014 году Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным было принято решение о продолжении сотрудничества с Европейским союзом и государствами — членами ЕС в рамках программ приграничного сотрудничества на период 2014-2020 годов.

Программа приграничного сотрудничества «Карелия» на период 2014-2020 годов направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Республики Карелия и объединений коммун Финляндии Северная Карелия, Кайнуу и Оулу

Для Республики Карелия данный формат реализации приграничного сотрудничества является эффективным инструментом решения вопросов экономического и социального развития, а также дополнительным источником финансирования региональных инициатив, отмечается в документе.

Ранее Правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект о ратификации соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества « Россия — Юго-Восточная Финляндия» на 2014-2020 годы.

Как указывается на сайте кабмина, на реализацию соглашения направят средства федерального бюджета в размере 18,1 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. Общий бюджет программы составляет 72,3 миллиона евро.

В Госдуму также был внесен законопроект о ратификации подобных соглашений с Польшей — программа является инструментом реализации совместных проектов Калининградской области и Поморского, Варминско-Мазурского и Подляского воеводств Польши, она служит дополнительным источником финансирования региональных инициатив.