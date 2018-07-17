Спасибо Ямалу! В Артеке отдыхают самые активные соотечественники из разных стран 

В Международном детском центре «Артек» стартовала восьмая международная смена «Наш дом — Земля».
Её участниками стали 700 юных представителей из 60 стран мира, из которых 40 детей соотечественников из Алжира, Египта, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Марокко, Молдовы, Узбекистана, Эстонии. Приезд в знаменитый детский центр организовал департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО.
От Ямала в этой смене участвуют 20 детей из числа граждан Украины, вынужденно покинувших территорию и постоянно живущих в автономном округе. Второй год подряд международное ведомство Ямала выступает партнёром Фонда поддержки МДЦ «Артек» по организации участия детей соотечественников, живущих за рубежом.
В рамках подписанного соглашения с фондом профильному ведомству выделили 60 путёвок для распределения внутри региона и стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в международной смене отобрали наиболее активных членов детских и молодёжных объединений, владеющих русским языком, которые в дальнейшем смогут вести активную общественную деятельность по продвижению положительного имиджа нашей страны за рубежом.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, в прошлом году такую возможность получили 100 детей из 23 стран мира.