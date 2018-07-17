Спасибо Ямалу! В Артеке отдыхают самые активные соотечественники из разных стран

В Международном детском центре «Артек» стартовала восьмая международная смена «Наш дом — Земля».

Египта, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Марокко, Молдовы, Узбекистана, Её участниками стали 700 юных представителей из 60 стран мира, из которых 40 детей соотечественников из Алжира Эстонии . Приезд в знаменитый детский центр организовал департамент международных и внешнеэкономических связей ЯНАО

От Ямала в этой смене участвуют 20 детей из числа граждан Украины , вынужденно покинувших территорию и постоянно живущих в автономном округе. Второй год подряд международное ведомство Ямала выступает партнёром Фонда поддержки МДЦ «Артек» по организации участия детей соотечественников, живущих за рубежом.

В рамках подписанного соглашения с фондом профильному ведомству выделили 60 путёвок для распределения внутри региона и стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в международной смене отобрали наиболее активных членов детских и молодёжных объединений, владеющих русским языком, которые в дальнейшем смогут вести активную общественную деятельность по продвижению положительного имиджа нашей страны за рубежом.